Pobladores de Sud Yungas bloquean el camino por incumplimiento de la ABC

Los comunarios de Las Lomas piden que la ABC trabaje en una situación estructural para este problema que es recurrente.

eju.tv / Video Red Yungas

Boris Bueno Camacho / La Paz

Desde la madrugada de este lunes, pobladores de la comunidad Las Lomas bloquean la carretera que une La Paz con el municipio de Chulumani, ubicado en la región de Sud Yungas, en protesta porque la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) incumple con los trabajos de mantenimiento de los caminos de la región que fueron afectados por las precipitaciones caídas desde hace varias semanas.

Uno de los movilizados; Milton Quispe, explicó que hasta la fecha no fueron atendidos por las autoridades correspondientes ya que en diferentes sectores sobre todo en el tramo Unduavi – Chulumani se cayó la plataforma vial, pero no fue repuesta por lo que los vehículos y pobladores deben hacer peripecias para poder sortear estos lugares que ponen en peligro la vida de conductores y pasajeros.

“En todo este sector se ha ido la plataforma, ha afectado incluso viviendas aquí abajo, y no estamos siendo atendidos por la ABC, no hay nada hasta el momento, queremos que atiendan lo que ha pasado en este sector, más que todo en tema de humanidad, porque se ha ido una casa, (…) hemos tapado con carpas, ayer ha llovido, para que no se deslice, tampoco hay ayuda del municipio”, lamentó.

Los movilizados hicieron caer árboles sobre la ruta para impedir el paso vehicular: Foto: Red Yungas

El comunario relató que son los pobladores del lugar los que incluso se turnan para ordenar la circulación de los vehículos en el lugar afectado, porque debido al remojo del talud el peligro es constante ante la probabilidad de un deslizamiento que podría provocar un accidente vehicular con serias consecuencias.

“Pedimos que nos brinden el apoyo necesario, cada noche (el talud) se sigue deslizando”, señaló otro de los lugareños, Ramiro Sánchez, quien pidió que haya una solución estructural, porque los parches que realizan las cuadrillas de la ABC no son una solución permanente y que si no su petición no es atendida se masificará la medida hasta lograr la atención correspondiente.

Uno de los viajeros que se dirigen a la región de Sud Yungas, informó en un video que, ante el bloqueo en Las Lomas, los vehículos se dirigen por el tramo de Arcopan, pese a que es una vía muy sinuosa en la que los buses y camiones de alto tonelaje arriesgan la vida de los pasajeros.