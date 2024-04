Policía y ATT refuerzan controles en terminales de La Paz y El Alto tras denuncias de dopaje

Fuente: lostiempos.com

La auxiliar de transportes de la ATT, Noemy Jiménez, afirmó que se reforzarán los controles para concienciar a los usuarios a no recibir ningún alimento y bebida por su seguridad ante estos casos de dopaje.

«Estaremos en constantes controles junto con la Policía Boliviana y la administración de la terminal, es por eso que estaremos recomendando a la gente que no reciba nada de terceras personas», dijo Jiménez.

Los casos de personas dopadas durante su viaje de Oruro a La Paz continúan desde el año pasado, se registran alrededor de 10, la mayoría a personas de la tercera edad, nueve de ellas mujeres.

«Estos operativos se harán de manera bidireccional, ya hablamos con la administración de la terminal de Oruro y esto permitirá que la gente ya no tenga este tipo de extremos. Nuestro personal está informando a la gente que no acepte absolutamente nada, ningún tipo de bebidas para no ser dopados», informó el administrador de la Terminal de Buses de La Paz, Américo Gemio.

El caso más reciente se suscitó el pasado miércoles, la víctima es una adulta mayor comerciante que recibió un jugo y se quedó «totalmente dormida» hasta la fecha continúa en recuperación en un nosocomio de la ciudad de La Paz.

«Estamos muy preocupados por esta situación, recomendamos a la gente que no reciba ningún ofrecimiento de una tercera persona», enfatizó Gemio.