Richard Ribera a Larach: actúe como presidente y vea la realidad, estamos siendo ultrajados y usted está al mando de la institución que por historia está llamada a defendernos

Richard Ribera Salas, Presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, se dirigió mediante una carta pública en su cuenta de Facebook, al presidente del Comité pro Santa Cruz, refiriéndose sobre el video que Larach lanzó contra las críticas de sus detractores.



Santa Cruz.- Fernando Larach asumió la Presidencia del Comité pro Santa Cruz el 25 de febrero del 2023, y como dice en el video, rompió su silencio y contrarrestó con argumentos de su gestión las críticas de sus detractores

No tardaron las repercusiones y una de ellas fue de Ribera Salas, presidente de la Brigada. con la carta que puede leer a continuación:

A: Fernando Larach.

Señor Presidente del Comité pro Santa Cruz,

No pensaba escribir ni hablar sobre su desacertado e inoportuno video, pero aquel que dice lo que quiere, debe escuchar lo que quizás no quiere. Lógicamente, enmarcado en el respeto, es necesario hacerlo porque sentí que debía pronunciarme.

Pero hacerlo con respeto no me quita la obligación ciudadana y el deber del buen cruceño de cuestionar su pasividad extrema desde que comenzó su gestión con el gobierno del MAS, al punto de sindicar, afirmando que el discurso de odio y confrontación proviene de una parte de la oposición cruceña, cuando todos sabemos que es el MAS quien lo hace.

Si usted dice tener marcadas diferencias con el MAS, ¿por qué no se dirige en estos mismos términos a los masistas? Claro, los masistas no lo amedrentan ni le reclaman nada, pero sí lo hacen con el pueblo cruceño. Mientras usted sea Presidente del Comité, se debe a lo que el pueblo dice o pide.

Estamos viviendo tiempos tan trágicos y por lo que veo, usted no se ha dado cuenta de que vivimos con una serie de atropellos por parte de este gobierno, con nuestro territorio avasallado, con un gobierno corrupto, sin justicia, con encarcelamiento de inocentes, un gobernador secuestrado, crisis económica, jubilación forzada y un proceso post censal incierto, entre muchos temas más.

Por años, el comité cuidó la dignidad del cruceño… Y disculpe que le pregunte… ¿Usted cuándo lo piensa hacer?

Por un momento pensé que rompería el silencio que lo caracteriza cuando tiene que defender a su pueblo contra los ataques del masismo. Pensé que finalmente se sacaría los tapa orejas y recibiría al pueblo para escucharlo y actuar de acuerdo a una demanda ciudadana, forma en la que siempre actuó el Comité.

Cuando menciona «títeres», debería especificar a qué grupo se refiere con nombres y apellidos, así podríamos saber si son los títeres traidores del MAS, que hoy están disfrazados de opositores en Santa Cruz, fingiendo ser cruceños, pidiendo unidad y recibiendo órdenes de las alturas.

Por cierto, ¿cómo le fue con su proyecto de ley que pedía un nuevo Padrón? Nosotros presentamos uno hace tiempo y sigue sin ser tratado, al igual que más de 50 proyectos de ley que, por ser presentados por la oposición, no avanzan.

Usted debe luchar por recuperar la democracia contra el MAS, son ellos quienes nos la han quitado. No pretenda confundir a la población. Sería bueno que hable con nombres precisos cuando se refiera a quienes coartan la libertad de expresión, pero diga de qué manera llegan a coartar esta libertad.

Si su actitud fuera realmente contra el MAS y escuchara al ciudadano, tal vez usted sería menos abucheado. Y no estoy insinuando nada, lo digo porque así se lo demuestra en la calle cuando el pueblo lo ataca gritándole una y mil cosas.

En lo personal, desconozco sus logros que menciona en el video, y lamento que institucionalmente no nos comunique lo que ha ganado hasta ahora…

Digo, ¿por qué no sabía que había ganado algo? No olvidemos que dejaron afuera a su contrincante cuando solo tenían que decirle qué requisito faltaba.

Y sobre los últimos dos cabildos, del cual usted era el primer vicepresidente, ¿de qué sirve este espectáculo de la relación de Santa Cruz con el Estado?

Si de todas formas no tuvimos la abrogación de 11 leyes, incluyendo la 1405, que era parte de ese paquetazo de leyes a abrogar y que hoy imposibilitan fiscalizar el censo de 2024 a los diputados.

No siga intentando al pueblo diciendo que los alcaldes y las alcaldías tienen que fiscalizar el censo, porque simplemente no tienen esa facultad para el censo, salvo que el comité empiece medidas de presión para lograr dicha fiscalización. Lo mismo nosotros los diputados, producto de la ley 1405 y el D.S. 4546, ni con orden judicial podemos fiscalizar, debería leer un poco más, señor Presidente.

Le hago recordar que siendo usted vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, en un cabildo suspendieron un paro para NO tener el censo que los bolivianos queríamos, y ahora el MAS sacará lo que le dé la gana.

¿Y qué me dice del cabildo para condenar a nuestro gobernador? Fue muy claro, prometieron un revocatorio para Arce, lo cual, de acuerdo a las normativas cívicas a nivel nacional, ya sabían que no era viable, entonces ¿para qué hicieron esa pregunta? Le mintieron al pueblo y con ello acabaron con las protestas, quedando el gobernador en Chonchocoro.

Más bien, ¿no sería bueno que, en vez de crear confrontación, lea la carta que le envié el 28 de marzo? Donde le pido que convoque a un Directorio ampliado y a las fuerzas políticas en función pública para discutir qué hacer con respecto a este censo. ¿O usted considera que el censo va por buen camino?

No sé cuál será el escenario en la Asamblea Departamental, pero ojalá no caiga en manos de vendidos al MAS. Con respecto a la brigada en la cartera de Presidencia, de acuerdo a sus normativas, no puede ser tomada directamente por el MAS, pero sí por algún grupo servil.

Presidente, le paso algunos temas vitales entre muchos que hay para que tome acciones:

Proteger nuestro territorio que viene siendo sistemáticamente avasallado.

Exigir la libertad del gobernador secuestrado y de todos los presos políticos con presiones, deje de agotar instancias judiciales que no existen.

El censo.

Socializar su estudio de relación con el estado y ver si es suficiente o no se acerca a lo que realmente queremos la mayoría de los cruceños.

Presidente, actúe como presidente y vea la realidad, estamos siendo ultrajados y usted está al mando de la institución que por historia está llamada a defendernos… Entonces, ¿esperaremos más para saber qué hará?

Video del presidente del Comité pro Santa Cruz, socializado en el Facebook de la institución: