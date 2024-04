Ronald Castedo: “Si nosotros fuimos juzgados, los que cometieron delitos deben presentarse ante la justicia”

Silvana Vincenti.

Fuente: El Deber

Debo ser sincero, al fiscal Sosa lo vi cuando terminó mi audiencia en la FELCC, no antes. No tuve contacto con él, pero sí con otros fiscales e investigadores del Ministerio de Gobierno y de la Policía.

El 17 de septiembre de 2011 tuve una de las experiencias más complicadas, cuando fui declarado clínicamente muerto durante mucho tiempo. Llegaron a hacer mi necrológico, me estaban sacando a una camilla para que me hicieran la autopsia en la morgue, tuve dos infartos al mismo tiempo, uno cerebral y otro coronario, y no supe qué pasó, eran las tres y media de ese día, y yo desperté días después de salir del coma, buscando explicaciones.

Después me enteré de lo que había pasado. Hubo un doctor Méndez, que gracias a Dios no retiró el tubo y por eso no me faltó el oxígeno en el cerebro, entonces volvieron a pasar corriente y a la resucitación mecánica. Terminé con tres costillas rotas, durmiendo tres meses en un sillón, pero aquí estoy. Pasé esa dura prueba.