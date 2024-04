Salud mental: Una sociedad desestructurada es la mayor propiciadora de las conductas violentas

El médico psiquiatra Ernesto Málaga alertó sobre el incremento de conductas violentas en la sociedad y atribuyó gran parte de este fenómeno a la desestructuración social.

La ausencia de un plan nacional de salud mental, pacientes sin posibilidad de diagnóstico, desconocimiento de las enfermedades mentales, violencia naturalizada, indiferencia social, un sistema judicial que no goza de confianza, entre otros factores, son parte de una sociedad desestructurada.

“¿Qué pasa cuando la sociedad se desestructura? No hay posibilidad de diagnóstico a estos sujetos, no hay posibilidad de ayuda a estos sujetos, no hay posibilidad de tratamiento a estos sujetos, entonces están a su libre albedrío, pueden hacer lo que quieran, porque no hay alguien que les limite esta conducta impulsiva”, dijo el especialista a ANF.

Dio como ejemplo que cuando un hombre golpea en la calle a una mujer, que parece ser su pareja, desde el punto de vista de estructura ¿Qué existe aquí? ¿Qué hace el entorno? “La mayor parte de las veces simplemente dirige la mirada hacia otro lado y sigue su rumbo”.

“En las salidas de las discotecas, uno va a ver frecuentemente por la madrugada agresiones de chicos a chicas, los amigos están, ahí intervienen, pero muchas veces las están jaloneando, las están gritando, les están diciendo cosas ofensivas y nadie hace ni dice nada, ahí estamos mirando que es muy difícil que, en este tipo de estructura social, sociocultural, alguien haga algo”, remarcó.

Y si alguien hace algo, cómo llamar a la Policía, ¿la Policía en cuánto tiempo se presenta? Y cuándo viene la Policía, ¿qué es lo que hace? Luego, qué se hace en el aspecto jurídico, “ese aspecto jurídico en el que nadie confía, entonces, esto vas más allá ¿Cómo podemos portarnos bien en una estructura social donde es fácil portarse mal?”.

“La mayor propiciadora de estas conductas es la sociedad desestructurada”, enfatizó Málaga.

Si hacemos comparación con un país con una estructura social muy adecuada, muy adelantada, dijo el especialista, vamos a ver que las personas que tienen proclividad a la impulsividad, vale decir los trastornos de personalidad como la psicopatía y los narcisistas, al tener un medio, un entorno muy estructurado, están controlados por la sociedad.

“Es decir, nadie tan fácilmente puede ir a la calle y pasarse una luz roja, nadie puede ir a la calle y coger a un niño y golpearlo, o nadie puede golpear a su novia en la calle, o un vecino en su apartamento golpear a su esposa o a los niños y no tener una denuncia de manera rápida, y la policía de manera rápida encontrar a este sujeto, y no solo la justicia, sino el mismo entorno social, tomar medidas contra esto, es decir, una estructuración social que no permita a un individuo impulsivo como tal tener conductas impulsivas”, apuntó.

Pero en sociedades como las nuestras, los sujetos compulsivos llegan a ser adultos sin ningún diagnóstico, porque sencillamente no acceden a los niveles de salud para diagnósticos.

“Estos son altamente impulsivos con sus mamás, con sus hermanas, con sus parejas, pero no hay una estructura social que pueda limitar la acción porque no hay una sociedad educada que se pregunte qué puedo hacer en este caso, qué puedo hacer si mi vecino hace esto, qué puedo hacer si mi hijo es así, qué puedo hacer si mi hermano es así, qué puedo hacer si mi esposo es así, o sea, no está educada para aquello, es un punto importante en la desestructuración social”, enfatizó Málaga.

Otro factor, dijo como ejemplo, es si una persona tiene a un sujeto dependiente adónde lo lleva, no hay acceso a la salud mental, y si hay no es un acceso de los niveles que quisiéramos.

En última instancia, refirió, si alguien ha visto que su vecino va a matar a su esposa en las próximas semanas, porque está muy agresivo, si lo denuncia, ¿cómo lo denuncia? ¿Cómo se protege en la denuncia? ¿Va a haber algo contra él? ¿Va a tener que ir a declarar? ¿Si declara qué beneficio tiene la sociedad? ¿Qué beneficio está dando a su barrio?

