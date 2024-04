Santa Cruz: La CPS está sin medicamentos para pacientes internados

Cansados de comprar desde una bránula, hasta medicamentos complejos, familiares de los pacientes internados en sala y emergencia denunciaron la precariedad en la que se encuentra la Caja Petrolera de Salud, ya que no cuenta ni con los medicamentos básicos para atender a los enfermos y mucho menos los equipos.

Fuente: https://www.leo.bo

“Cada mes aportamos para el seguro, pero al final esto no se ve, porque ni bien llega uno a emergencia o lo tienen que internar, ya nomás le extienden las recetas para que compremos afuera, aquí no hay ni una bránula para poner el suero”, cuestionó Cinthia Ceballos, hija de una paciente que ingresó de emergencia a la Caja Petrolera el pasado viernes, a quien, pese a tener la orden de internación, aún no la pueden subir a una sala, porque no hay espacio.

La misma situación la vive Javier Mendoza, hermano de otra paciente, quien si bien pudo lograr subir a sala, las recetas suman y siguen llegando.

“Cuando estábamos en emergencia nos dieron dos recetas para cobrar aquí en la Caja, las cobramos, eran unas ampollas, de ahí nos dieron una receta para comprar de afuera y resultó que era lo mismo, entonces las enfermeras de emergencia nos pidieron las ampollas que nos dieron en la Caja y las guardaron y solo colocaron las que compramos, de ahí (pasado martes) a la fecha, todas y cada una de las recetas las compramos afuera, aquí no tienen nada, incluso me han pedido que compre los equipos para los sueros, porque ni eso hay”, afirmó y denunció, además, que la Caja actualmente no cuenta ni con los equipos necesarios para realizar el control diario a los pacientes internados.

“El colmo es que no tengan ni los equipos, porque a mi padre y a su vecino, otro señor internado, les tienen que medir el azúcar, entonces pidieron que traigamos nuestro propio equipo de glucómetro, porque eso en la Caja no hay y si uno le dice que no tiene, nos pide que compremos las cintas de análisis y las lancetas y cada una cuesta 8 bolivianos y el control se hace antes y después de cada comida, o sea que diariamente, solo en eso, son 48 bolivianos.

Aparte han pedido equipos para los sueros porque no tienen y cuando le sacan el suero también hay que comprar los tapones.

Aparte, al señor que está al lado de mi padre tienen que hacerle nebulización y su familia tuvo que traer el equipo de nebulizador, porque no hay en la Caja, ¿se imaginan? no hay para nebulizar, esto es el colmo”, lamentó.

En un sondeo realizado en las salas de internación del 1er y 2do piso, el 100% de los pacientes asegura que no han recibido más que la bolsa de suero y las comidas, ademas de la atención de las enfermeras y médicos, por parte de la Caja Petrolera, ya que todo lo demás, es decir medicamentos, algunos estudios especiales e incluso equipos para realizar control rutinario, ha corrido por cuenta de los familiares de los pacientes, quienes se quejan porque así, “no hay bolsillo que aguante”

MÉDICOS TEMEN HABLAR DE LA SITUACIÓN

Consultado sobre el tema de la falta de medicamentos, médicos de piso e internistas, que no quisieron identificarse por temor a represalias, concordaron en que no hay medicamentos en la Caja y que por ello no dan recetas para pedir de farmacia.

“Este problema no es nuevo, lo venimos viendo desde antes del covid, pero ya después, la situación fue empeorando. Ahora incluso no hay los equipos, cada médico tiene que tener consigo desde un termómetro, hasta un oxímetro, porque por parte de la Caja no hay. Aquí siempre nos preguntan o se quejan cuando le damos las recetas porque ya no tienen dinero para comprar los medicamentos, incluso algunas veces nos han tratado e insultado, pero nosotros ¿qué podemos hacer?, solo explicarles, aunque entendemos no podemos hacer más ni quejarnos, porque igual pueden tomar represalias con nuestro trabajo”, comentó uno de los médicos de piso.

FELICITAN AL PERSONAL

Si bien hay mucha molestia por la falta de medicamentos y equipos, los familiares de los pacientes, y los mismos enfermos, felicitaron el trabajo de médicos, enfermeras y laboratoristas, quienes pese a la situación se esfuerzan al máximo para brindar una buena atención.

“Del personal no me quejo, los médicos y enfermeras sumamente profesionales y amables, están siempre atentos, pese a que están presionados y obviamente cansados, porque atienden a más personas de su capacidad, nunca he visto un mal trato ni a mi hermana ni a los otros pacientes, el problema aquí es de insumos, el personal es 100 puntos”, manifestó María Elena Chávez, quien cuida a su hermana que está internada desde hace dos semanas.

La Caja Petrolera de Salud, que en otros tiempos era referente en cuanto a atención médica, desde hace tiempo se ha visto envuelta en diferentes escándalos, que van desde mala administración, hechos de corrupción, irregularidad con los títulos de los médicos contratados y ahora con la escasez de medicamentos y equipos médicos.