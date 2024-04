Santa Cruz es la región donde más cambios de sexo se realizaron, con 222 del total de 670 trámites

Un pastor evangelista asegura que no beneficia ni al 1% de la población, y que nunca debió aprobarse. Una activista y promotora advierte que sí lo hizo, a una población «pequeña, pero muy vulnerable»

Pero, la segunda parte sí fue declarada inconstitucional y se refería al ejercicio de los nuevos derechos. “La sentencia aclara que el cambio del dato de identidad no conlleva derechos como matrimonio, adopción, derechos políticos como la paridad de género ”, se lee en el documento de la sentencia.

Trujillo, el director del Serecí, explicó que el principal requisito que debe completar cada solicitante “es presentar un estudio psicológico que establezca a través de una pericia técnica que la decisión es absolutamente voluntaria. Debe incluir también la cédula de identidad y el certificado de nacimiento que utilizó hasta el momento del trámite. En 15 días nosotros realizamos la valoración de los requisitos. Es probable que se pueda pedir alguna complementación, pero tras realizarla emitimos la resolución. Una cosa importante es que una vez concluido este proceso es irreversible , la persona no podrá retroceder nunca más”.

El pastor evangélico Dorian Badani advirtió que no benefició ni al 1% de los bolivianos y que nunca debió aprobarse . Mientras que Tamara Núñez del Prado, una de las activistas LGBTI que promovió esta norma y se cambió el sexo con este trámite, admitió que hubo pocos beneficiarios, pero aseguró que ayudó a uno de los grupos más vulnerables del país.

Ellas completaron su trámite en Santa Cruz.

Admitió que ley tropezó cuando el TCP anuló la parte del artículo 11 que abría la posibilidad al matrimonio igualitario en Bolivia, pero consideró que “de todas formas es muy favorable , seguimos como pioneros en este tema, la ley reivindicó los derechos de ese grupo que no llega a ser ni el 5% de la población nacional. Los beneficiarios no son muchos, pero queda claro que en nuestro Estado todos cuentan y eso es supremamente importante”.

Destacó que el país ha avanzado también algunos pasos en la posibilidad de que una pareja de la comunidad LGBTI pueda adoptar niños. “Creo que hubo avances, espero que este Gobierno, el del presidente Luis Arce, avance con derechos que no están aún constitucionalizados, me refiero al matrimonio igualitario como sugiere Naciones Unidas, y siga dando pasos en ese sentido”.

El pastor evangélico Dorian Badani, comentó que los resultados de esta norma no llegan ni a mil personas. “Lo dijimos hace ocho años, nunca se debió aprobar y se lo hizo de madrugada, a ocultas. El resultado demuestra que no era una política pública necesaria, demuestra que no benefició ni al 1% de los bolivianos. La fe de un pueblo determina las políticas y el avance de una Nación, y lamentablemente, pese al ínfimo resultado se abrió una puerta peligrosa”.