Senador Ajpi dice que el TCP inventó la prohibición de la reelección discontinua

Saluda que el expresidente Evo Morales abra la posibilidad para la realización de elecciones primarias en el MAS

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del Movimiento al Socialismo Félix Ajpi aseguró que Evo Morales Ayma está habilitado para ser candidato presidencial el 2025 y saludó la posición del expresidente de abrir la puerta a las elecciones primarias, para determinar quién será el representante del Movimiento al Socialismo en las justas electorales del próximo año.

Ajpi recordó que en las anteriores constituciones no había espacio para la interpretación; sin embargo, en la actual, que fue aprobada en 2009, da lugar a varias interpretaciones y que, el texto de la norma máxima que rige en el país, no señala fehacientemente si Evo Morales está o no habilitado y que el fallo constitucional de diciembre pasado no tiene asidero.

“No dice en la Constitución Política del Estado (si es inhabilitado al) haber concluido las dos etapas de haber si reelecto de manera continua, no dice que por discontinuidad puede continuar o no puede continuar. Aquí el Tribunal constitucional se inventó esa idea y, por tanto, es bastante discutible; eso iremos tratando más adelante”, puntualizó.

El senador que responde al ala renovadora del MAS reiteró que lo importante es que en el festejo del ala ‘evista’ en Yapacaní, el exmandatario abrió la posibilidad de que la directiva nacional de ese partido convoque a elecciones primarias, tal cual establece la normativa electoral con la participación del presidente Luis Arce Catacora, posibilidad que la descartaba, y otros candidatos.

“Felicito al compañero Evo Morales de que se aperture a ir a unas elecciones primarias con varios competidores, no solamente con Luis Arce, porque hay jóvenes líderes incluido el compañero Andrónico (Rodríguez), tendrían que ir, porque es un frente político tan grande y va a alcanzar los votantes para varios candidatos y el que esté adelante pues va a ser electo para ser candidato para 2025”, dijo.

Ajpi dice que La CPE es amigua respecto a la reelección. Foto: captura pantalla

En ese sentido, pidió que esa posición se consolide en el congreso que debe ser convocado por la Dirección Nacional del MAS en coordinación con el Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones fundadoras, para que se allane el camino rumbo a la candidatura única que permita al partido azul “seguir sirviendo al Estado boliviano”.

El asambleísta paceño insistió en que Luis Arce puede ser candidato, porque el estatuto de 2015 es el que continúa vigente ya que el X Congreso Nacional del MAS fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); es decir, la aprobación del nuevo instrumento interno que señalaba que los candidatos tengan una militancia mayor a los diez años también quedó sin efecto.

“En ese estatuto (de 2015) hay dos formas de ser parte del instrumento político, (ser) afiliados y militantes; por ejemplo, yo pertenezco a la comunidad de los interculturales y, por tanto yo no necesito tener un carnet de militante, porque mi organización está afiliada al instrumento político; (…); si el compañero Luis Arce dice: yo pertenezco a una organización de profesionales que está afiliada al instrumento político (puede ser candidato), hay cosas que ir subsanando”, aseveró.