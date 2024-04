Las redes han servido de altavoz a esta problemática, poniéndose en cuestión la normalización de esta ingesta y la presión social que la rodea.

¿Tres cervezas diarias es adicción? El incómodo debate en España por el consumo de alcohol

Esta semana un tema sobrevuela las redes sociales en España: el consumo de alcohol. ¿Se bebe demasiado? ¿Se trata de un consumo socialmente tolerado e incluso fomentado? ¿Dos o tres cervezas después de trabajar todos los días son sinónimo de una adicción?

Todas estas preguntas están en el aire en el debate tuitero de estos días. La polémica se desató después de la intervención de Jorge Matías, conocido en la red social X como @El_Yayo. Escritor y columnista del medio local La Voz, el año pasado publicó un libro autobiográfico en el que narra su experiencia con el alcohol y el duro proceso por el que pasó para dejarlo.

El miércoles, Matías intervino en calidad de experto en el programa matinal Espejo Público y su debate con los colaboradores del espacio, fundamentalmente con uno de ellos, se hizo inmediatamente viral en las redes.

«Aunque no seas un alcohólico, el alcohol no es inocuo. El alcohol es una droga, una droga dura y no hay una dosis segura», decía Matías cuando fue interrumpido por el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera.

«Lo que importa es la dosis. Una cerveza o dos o tres o dos vasos de vino… Naturalmente una vida sin alcohol a lo mejor para alguna gente es una vida francamente inocua, aburrida y estéril», sostuvo el tertuliano, con una afirmación que a muchos les pareció la definición de una persona adicta.

«Que en España la gente tome dos o tres cervezas al día a mí me parece saludable», concluyó Herrera su intervención, muy criticada en las redes sociales.

No soy yo precisamente abstemio, pero sé perfectamente que tomar dos o tres cervezas cada día significa que eres alcohólico. Ser alcohólico no es ser un borracho tambaleándose por las esquinas; ser alcohólico es NECESITAR beber cada dia.

pic.twitter.com/YeHcAaAhHe — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) April 16, 2024

Lo cierto es que en la sociedad española está muy normalizado el consumo de alcohol, algo de lo que se suelen quejar las personas abstemias, a las que normalmente se les pide explicaciones de por qué no beben alcohol y se les invita reiteradamente a hacerlo.

La mayoría de las reacciones de los internautas han girado precisamente en torno a esa normalización de las «tres cervecitas» diarias y de la presión social a la que incita a su consumo.

Al ver a la gente enfadada por decir que beber alcohol no es bueno es imposible no darse cuenta de que el problemita con «las tres cervecitas diarias» que tenemos en España es mayor de lo que creemos. — Randy Meeks (@randymeeks) April 17, 2024

Otras personas han querido aportar datos sobre el síndrome de abstinencia de esta adicción, la circunstancia de que personas alcohólicas puedan ser funcionales en su día a día, o el hecho de que la adicción no la define la cantidad ingerida, sino la necesidad de su consumo.