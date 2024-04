Tuto llama cobarde a Evo y Mercado dice que debe declarar si lo citan por caso Terrorismo

El expresidente Morales anticipó que no acudirá a declarar si es que lo convocan y no se presentará porque en su opinión defendió la integridad territorial del país.

El opositor Jorge Tuto Quiroga tildó de cobarde al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, por rehuir a las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas; el diputado Jerges Mercado señaló que no goza de “privilegios” y debe concurrir si es citado de declarar.

Quiroga manifestó que hace 15 años, desde Venezuela, Morales declaró que ordenó el operativo en el Hotel Las Américas donde fueron abatidos tres ciudadanos extranjeros el irlandés Michael Dwyer, el húngaro-croata Arpad Magyarosi y el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores.

Mientras que fueron detenidos Elod Tóásó y Mario Tadic quienes pasaron seis años en la cárcel, el 2015 se acogieron a proceso abreviado y fueron liberados. Sin embargo, denunciaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos, tortura, etc.

“Hace 15 años Evo Morales, desde #Venezuela y arropado por sus jefes Chávez y Castro, dijo que ordenó operativo en Hotel Las Américas que generó ejecuciones y persecución que @CIDH exige investigar. Hoy el cobarde anuncia que no responderá a justicia y que «esta vez» no escapará”, afirmó Quiroga.

La CIDH, el año pasado, emitió un informe de fondo en torno a la denuncia de Tóásó, Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, en el que recomendó iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades por la violación de derechos humanos, realizar una reparación integral, además de un resarcimiento económico.

Tóásó, que es uno de los sobrevivientes del operativo de 2009, informó este sábado que hay un proceso penal en un juzgado de Santa Cruz por ejecuciones extrajudiciales, e instó a todos los testigos que coadyuven para dar información.

En torno al tema, el expresidente Morales anticipó que no acudirá a declarar si es que lo convocan y que no se presentará porque en su opinión defendió la integridad territorial del país porque presuntamente estaba en riesgo.

“Que nos investiguen. Quiero decirles, que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la Policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia; estaba Álvaro (García Linera) de presidente en ejercicio”, afirmó

Por su parte, el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, afirmó que el expresidente Morales “no goza de ningún privilegio” por lo que, si lo convocan a declarar debería asistir a la citación de las autoridades competentes.

“Yo creo que Evo Morales, como cualquier otro ciudadano del país, está sometido a las leyes vigentes y por supuesto si es citado tiene que concurrir a donde sea convocado, no goza de ningún privilegio. Ahora, espero que cumpla su palabra y no escape del país porque yo me acuerdo que en 2019 nos dejó votados a toditos”, sostuvo Mercado.

El exmandatario también señaló que cuando se cometió el operativo él no estaba en Bolivia, sino que el vicepresidente Álvaro García Linera estaba en el ejercicio de la presidencia.

Fuente: ANF