Un correo electrónico de Murillo a sus amigos dio vida al negocio de los gases; ahora debe pagar más de $us 6 MM a Bolivia

Arturo Murillo no esperó más de tres días como ministro de Gobierno para realizar compras grandes. El 16 de noviembre de 2019 el exministro empezaba un negocio grande con la adquisición de armamento no letal. Solicitó este tipo de armas para enfrentar las protestas, pero no fue hasta 2020 que ese proceso de compra se hizo realidad, pero con mucho sobreprecio. Hoy, Murillo, detenido en una cárcel de Miami, debe indemnizar a Bolivia con 6.287.525,42 dólares en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.