Una vivienda antigua se desploma en pleno corazón de La Paz

El propietario responsabiliza a la alcaldía por no dar el permiso de demolición de forma oportuna y esta responde que incumplió los plazos

eju.tv / Video BTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Una vivienda colapsó de forma repentina en la calle Comercio esquina Bueno, en pleno centro de la ciudad de La Paz, vía que une con dos sectores de Miraflores y la zona Sur, hecho que provocó una situación de emergencia en ese sector. Las autoridades ediles procedieron a cerrar las vías aledañas para garantizar la seguridad de los transeúntes y residentes.

El propietario de la vivienda, Nelson Cárdenas, recordó que el inmueble ya tuvo un problema anterior y en esa oportunidad solicitó a la alcaldía paceña autorice la demolición controlada; pero, no se le dio el permiso correspondiente para poder efectuar el trabajo. Debido a las intensas precipitaciones y al ser las paredes de adobe, corría peligro de desplomarse tal cual ocurrió la mañana de este lunes.

“Esto estaba apunto de colapsar, eso ya sabían los de la alcaldía, que iba a colapsar, pero no se hizo nada oportunamente, nosotros hemos solicitado los permisos necesarios, , pero lamentablemente no se nos ha otorgado; (…) existe mucha burocracia en cualquier trámite, nos mandan de una repartición a otra y ya llega la época de lluvias; (…) Hay muchas viviendas en esta situación, tenemos que ver la forma de mejorar la parte urbana, no estamos actuando (las autoridades ediles) en forma debida”, lamentó.

Foto: Captura pantalla

La caída prácticamente destruyó la parte frontal de la casa, pero no provocó daños a personas ya que, desde hace varios días, obreros contratados evitaron el paso de personas por la acera; sin embargo, un anticresista responsabilizó a los dueños por poner en riesgo la vida de quienes moran aún en ese inmueble por no devolver el dinero les corresponde.

Cuadrillas de emergencia de la comuna paceña se dirigieron al sector para evaluar la situación, una de las primeras medidas fue el corte de energía eléctrica por la caída de dos postes. La residencia tiene una data de más de 100 años. El propietario dice que tardó la orden de demolición y los técnicos municipales que los dueños incumplieron los plazos.