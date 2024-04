Uruguay atraviesa un récord de pacientes graves por dengue pero descarta la vacunación

Los expertos y las autoridades aguardan que la llegada del frío frene el avance de las infecciones y aseguran que el país no alcanzará la gravedad de contagios de Brasil

La fumigación de una vivienda en 2016, el año del último brote masivo de dengue antes del de 2024 (Presidencia)





Fuente: infobae.com

(Desde Montevideo, Uruguay) – Uruguay está rompiendo récords por la cantidad de infectados de dengue: los casos y los pacientes que llegan a terapia intensiva por esta enfermedad nunca se habían visto antes. Las cifras superan el último brote masivo, de 2016, y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, admite que la situación sanitaria es la peor de la historia. Si bien se esperan más casos antes de que el inicio de los fríos disperse a los mosquitos, el momento uruguayo no tiene la gravedad de sus vecinos en la región y las autoridades descartan la vacunación.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó este domingo un reporte semanal sobre las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti. Entre el 1° y el 5 de abril se registraron ocho nuevos casos de dengue autóctono y otras cuatro infecciones importadas. En el acumulado, son 335 los pacientes confirmados con la enfermedad. Hubo, a su vez, tres muertes relacionadas: un fallecido a causa del dengue y otros dos tenían comorbilidades que pudieron ser determinantes del deceso.

La mayoría de los casos importados son personas que llegaron desde Argentina (79), seguido de Brasil (51) y Paraguay (17).

Los intensivistas aseguran que nunca hubo tantos enfermos por dengue en las unidades de terapia intensiva (Archivo 2020/Sinae)

El intensivista Julio Pontet, quien trabaja en unidades intensivas hace 20 años, dijo a El País que esta situación es inédita. “En la pandemia del covid todo era nuevo. Aprendíamos en tiempo real sobre la enfermedad. Ahora también aprendemos porque nunca habíamos tenido tantos pacientes graves”, describió el médico, que fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.

Pontet aclaró que el dengue es una enfermedad “conocida en el mundo” y que ya tiene protocolos establecidos por la experiencia previa de otros países. La cantidad de pacientes en los Centros de Terapia Intensiva (CIT) es inferior a 20, pero de todas maneras se trata del mayor número registrado en años.

Los expertos consultados por el diario uruguayo no se atreven a comparar la situación sanitaria del país con la de los vecinos de la región, que también rompieron sus propios récords pero a otra escala y en los que se asume que hay un subregistro de los casos.

Uruguay atraviesa en 2024 un pico de casos de dengue, pero se mantiene alejado de los valores de la región (Archivo 2016/Presidencia)

La ministra Rando proyectó que se espera recibir un “número importante de casos importados” durante estos días por la llegada de los uruguayos que durante la Semana Santa (rebautizada en Uruguay como Semana de Turismo) viajaron a los países de la región. Fueron 200.000 las salidas registradas por la Dirección Nacional de Migración.

Rando explicó que el 75% de los casos de dengue son asintomáticos, lo que hace probable que haya personas cursando la enfermedad sin tener un diagnóstico confirmado. Una de las dificultades que tiene el aumento de infecciones es la capacidad de testeo del país. Para aumentar la cantidad de análisis, el MSP habilitó el Laboratorio de Virología Molecular de la universidad estatal en Salto, uno de los más afectados por los casos de dengue.

A pesar del incremento de los casos, Uruguay decidió no vacunar contra el dengue porque aún no están dadas las condiciones para tomar una decisión así, a diferencia de Argentina y Brasil. La resolución estuvo basada en criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que hay que vacunar en una situación de epidemia y “esa no es la realidad uruguaya”, según explicó la infectóloga Catarina Píriz, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones.

El Ministerio de Salud Pública y el Sistema de Emergencias de Uruguay coordinan acciones para prevenir la propagación del dengue en Uruguay (Presidencia)

A pesar de los casos autóctonos –que es un “factor importante” en el crecimiento de la enfermedad–, las condiciones climáticas “van a favorecer” al país, por la llegada de los fríos previstos para las próximas semanas, explicó Píriz.

La ministra Rando descarta que Uruguay alcance los niveles de la región. “No vamos a estar, por lo menos en el corto tiempo, en una situación similar a lo que es Brasil por un tema climático; aunque haya calentamiento global estamos lejos de parecernos a ellos, porque tenemos estaciones marcadas, un invierno que hace que el mosquito no esté activo. Somos diferentes y vamos a seguir siendo diferentes por mucho tiempo”, explicó la funcionaria.

La llegada del invierno, por tanto, provocaría una pausa en el avance de la enfermedad, pero en primavera podrían volver las señales de alerta.