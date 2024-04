Villegas: “Los gastos legales están saliendo de mi bolsillo”

El profesional remarca que el caso abierto en su contra no fue cerrado

Fuente: Correo del Sur

Ha transcurrido una semana desde que el ingeniero en sistemas Edgar Villegas, que reveló un estudio en 2019 para respaldar las denuncias de fraude electoral, se enterara de una imputación en su contra por presunta instigación pública a delinquir. Aunque la justicia devolvió el documento para que la Fiscalía lo subsane, la amenaza persiste y varias organizaciones ciudadanas denunciaron persecución política y vulneración a la libertad de expresión. Esta es la evaluación, en Correo del Sur Radio, de quien fue uno de los protagonistas ciudadanos de la crisis poselectoral de 2019.

CORREO DEL SUR (CS). ¿Qué evaluación haces a una semana de lo ocurrido: primero la imputación, el apoyo ciudadano y la devolución de la imputación del juez a la Fiscalía?

Edgar Villegas (EV).- Han pasado bastantes cosas. Primero fue la sorpresa de esa imputación, el descaro de acusarme de un delito, en este caso, instigación pública a delinquir, por simplemente haber ejercido mi derecho a la libertad de expresión, al mostrar un estudio públicamente en medios de comunicación. Primero fue esa indignación y después he recibido tantas muestras de solidaridad, tanto apoyo de la gente, realmente eso me ha dado mucha fuerza; sé que no estoy solo en esto. Entonces, es un poco difícil pero con las muestras de solidaridad y de cariño, eso me ha dado mucho apoyo. Y finalmente lo que comentabas sobre lo que el juez devolvió: eso tengo entendido que simplemente es para que se realicen unas correcciones, no es que el caso se ha cerrado o que ya no hay de qué preocuparse, para nada, esto es una solicitud de correcciones y después el caso va a seguir. Lo que llama la atención también es que hasta ahora no he recibido notificación de la imputación.

CS.- Te declarabas perseguido político. ¿Has recibido alguna reacción de la comunidad internacional?

EV.- Sí, correcto, esto ha tenido cierto eco internacional, pero se están realizando más gestiones para que tenga más visibilidad en organismos internacionales. Por ejemplo, Bolivia está solicitando ingresar al Mercosur y uno de los requisitos es que no haya perseguidos políticos.

CS.- ¿Cuál ha sido el tránsito de Edgar Villegas desde que ofreció esa entrevista en el Canal Universitario de La Paz denunciando fraude electoral en 2019?

EV.- ¡Guau! Ha sucedido bastante, sobre todo esa época, y ya la persecución empezó el mismo día de la entrevista. Es una larga historia de lo que sucedió inmediatamente después de la entrevista, tuve que estar en la clandestinidad, fueron días muy complicados toda esa época de octubre y noviembre de 2019. Posteriormente, para 2020 estuve trabajando voluntariamente para hacer control electoral de las elecciones de 2020 y ese año también estuve haciendo algunos estudios sobre la pandemia, voluntaria y públicamente, sobre la cantidad de infectados, etcétera. Posterior a eso, 2021, etcétera, yo ya estaba haciendo una vida normal y sorprende mucho que cuatro años y medio después me llega una denuncia por instigación a delinquir.

CS.- ¿Te arrepientes de algo?

EV.- No, absolutamente de nada. Estoy orgulloso de lo que he realizado, siempre motivado por mis principios, por el amor a la patria, porque yo nunca he buscado ningún beneficio con esto, nunca he intentado obtener algo a cambio, simplemente era cuestión de hacer lo correcto y era un sentimiento que compartíamos con la mayoría de los bolivianos y seguimos compartiendo: de hacer lo correcto, de querer un país democrático. Por más que exista esta denuncia y pase lo que pase con esta denuncia yo jamás me voy a arrepentir.

CS.- No aceptaste candidaturas ni cargos públicos.

EV.- Como había indicado en mi conferencia de prensa: yo soy un ciudadano de a pie, como la gente, que vivo de mi trabajo. No he entrado a ningún partido político, nunca he querido candidatear a nada, tampoco he trabajado en el Gobierno. Los gastos legales de este injusto proceso están saliendo de mi bolsillo, con lo que me gano el pan. Hay gente que piensa que hay partidos políticos por detrás o alguna gran institución, no es así, soy un ciudadano de a pie y me las tengo que batir. No lo estoy diciendo como queja, simplemente es una aclaración. Llegó la denuncia, busqué un abogado, contraté a mi abogada y me estoy defendiendo con todas las herramientas que pueda.

CS.- ¿Qué criterio te merece que en estos días se haya conocido que uno de los profesionales que firma el estudio que niega el fraude, Juan Manuel Corchado, sea acusado de fraude académico y que, por otro lado, la Fiscalía remarque que el caso está cerrado justamente por esa investigación?

EV.- Realmente los tiempos de Dios son perfectos. Como justo ahora sale ese tema de la persona que realizó esta investigación en la Universidad de Salamanca está investigado por fraude académico: quien dijo que no hubo fraude ahora está investigado por fraude académico.

Sabemos que la auditoría de la OEA era vinculante, ese debería ser el único estudio o auditoría oficial para tomar una determinación en este caso, pero se convocó a la Universidad de Salamanca, por cierto en una convocatoria y contratación muy polémica. No se puede comparar un estudio que hicieron un par de investigadores a distancia con la misión de la auditoría de la OEA (Organización de Estados Americanos), que vinieron más de 30 expertos a realizar una auditoría in situ; han tenido acceso directo a los equipos de cómputo, etcétera, y sabemos que la conclusión de la auditoría de la OEA fue clara y contundente: manipulación dolosa de los resultados electorales y eso fue contundente, es sin discusión, pero sabemos cómo funcionan las cosas aquí y ese estudio al final se ignoró, solo se tomó el de Salamanca.

Ahora dicen que el caso fraude está cerrado, que ya no se puede hablar de eso, pero irónicamente en el caso que han abierto en mi contra se lo escucha al diputado “evista” (Renán Cabezas) que me hizo la denuncia, que ahora yo tengo que demostrar que hubo fraude, es bastante contradictorio…

Parece que hubiéramos vuelto a la época de la inquisición: por publicar un estudio técnico en medios de comunicación ahora soy criminalizado. ¿Dónde queda la libertad de expresión? (…) Yo he utilizado mi derecho a la libertad de expresión y eso no está siendo respetado.

(…) No confío en la justicia, pero sí confío en Dios. Todos sabemos, sea del bando que sea, lo que ha sucedido y sé que la verdad está de mi lado y decirle a la gente que yo estoy seguro que no me van a abandonar porque sabemos la realidad de las cosas.

ESTUDIO

En octubre de 2019, el ingeniero en sistemas Edgar Villegas ofreció una entrevista en Televisión Universitaria de La Paz para mostrar un estudio que realizó con los datos disponibles del Órgano Electoral.

