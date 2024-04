Vocal del TSE: Deben dialogar los firmantes de las dos convocatorias del MAS

Les sugirió ver el «interés común», no sus propias posturas.

Fuente: ABI

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Nancy Gutiérrez afirmó que los firmantes de las dos convocatorias rechazadas a congreso del MAS deben dialogar en procura de convocar a un nuevo congreso hasta el 22 de abril, con el fin de renovar a su dirigencia nacional, condición previa para participar en las elecciones primarias y en los comicios generales de 2025.

La Resolución Constitucional de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de diciembre de 2023 ordena cumplir el artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS-IPSP que establece que el Congreso Nacional Ordinario “será convocado públicamente por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

«Yo insto a que estas dos partes del MAS, de un partido político grande, se sienten y dialoguen. Hablando se entiende la gente. Miren, a nosotros nos ponen contra la pared, (dicen) ‘vamos a bloquear’, ‘que vamos a hacer esto’, ‘no vamos a obedecer’, ¡por favor! En la justicia ordinaria ya quisiera yo que alguien dijera, ‘no voy a cumplir esto’, ‘voy a bloquear y no me van a meter a la cárcel’. No es así», reflexionó en declaraciones a radio Panamericana.

Les sugirió ver el «interés común», no sus propias posturas.

La Sala Plena del TSE rechazó el miércoles las solicitudes de supervisar tanto el congreso convocado por el Pacto de Unidad en la ciudad de El Alto, para el 3, 4 y 5 de mayo, como el organizado por Evo Morales para el 10 de junio en el municipio cochabambino de Villa Tunari.

De acuerdo con las dos resoluciones del TSE, ambas peticiones no cumplieron el artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS-IPSP, que manda convocar a un congreso previo consenso entre la dirección nacional y las organizaciones matrices nacionales, ni el artículo 8 del Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas.

«Yo les digo de la manera más fraternal y respetuosa, hablen, dialoguen y pónganse de acuerdo», reflexionó la vocal.

El Pacto de Unidad convocó a Morales para una reunión el día domingo en La Paz; no obstante, sus seguidores anticiparon que no asistirá.