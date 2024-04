Vocal del TSE dice que la solicitud arcista para un congreso del MAS no fue rechazada ni admitida

La Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó algunas observaciones a la convocatoria arcista y pidió a los dirigentes subsanar las mismas hasta este martes.

La Paz, 2 de abril de 2024 (ANF).- La vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia indicó que la solicitud de las organizaciones arcistas para el acompañamiento de un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) no fue rechazada ni admitida; se espera que subsanen algunas observaciones para que continúe el trámite.

El mes pasado, las organizaciones sociales afines al presidente del Estado, Luis Arce, enviaron una solicitud al TSE para que acompañe y fiscalice la realización de un congreso del MAS que ellos estaban organizando. De inmediato, la Dirección Nacional del partido azul denunció que esa directiva no es legal ni legítima y sólo ellos podían convocar a un encuentro de esa magnitud ante el ente electoral.

“De momento, el tema está en Secretaría de Cámara, no ha pasado a Sala Plena. Sala Plena no ha tomado ninguna determinación sobre esta decisión. Una vez que haya un informe, que es lo que normalmente hacemos, llega el informe a Sala Plena y veremos qué es lo que sucede. De momento, no se puede decir que se haya rechazado o admitido esa solicitud”, sostuvo Chuquimia en RTP.

La Dirección Nacional del MAS, a la cabeza de Evo Morales, denunció que esos dirigentes falsificaron el membrete y el sello del partido para realizar ese trámite; por ello, anunciaron un proceso penal contra los que se atribuyeron esa potestad de representación.

El TSE conminó al MAS a realizar un nuevo congreso para elegir a su directiva hasta el 5 de mayo, ya que el encuentro de Lauca Ñ, donde Morales fue ratificado, tuvo que ser anulado por unas observaciones. Los evistas insisten en hacer respetar las determinaciones de esa reunión.