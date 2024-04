Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó a los representantes de las organizaciones matrices del Movimiento Al Socialismo (MAS) que el plazo para resolver las observaciones realizadas por la Secretaría de Cámara a la convocatoria del congreso del MAS arcista en El Alto, fenece este martes.

“Cualquier solicitud de supervisión a un congreso, asamblea o lo que fuere, tiene que cumplirse a cabalidad lo que regula el reglamento de supervisión a organizaciones políticas. La solitud ingresó el pasado 19 de marzo, por tres organizaciones sociales. Estas tres han hecho conocer a nuestra instancia técnica y ha observado. Esas observaciones, ha comunicado a las partes para que en 48 horas puedan subsanar esas observaciones. Ese plazo fenece mañana”.

El vocal señaló que esta solicitud de observación y acompañamiento sigue en trámite, empero, aclaró que aún no pasó a Sala Plena para su análisis.

“No quiero especular, seguramente habrá una subsanación y a partir de ello veremos que sucede, todavía esa solitud no ha llegado a Sala Plena y si cumple requisitos formales pasará a Sala Plena”, manifestó Tahuichi Tahuichi.

Ante la solicitud del acompañamiento y fiscalización al Congreso del partido de Gobierno, a realizarse del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, el TSE informó a los ejecutivos de las organizaciones sociales que deben subsanar tres requisitos observados en un plazo de dos días.

Entre las observaciones está que los solicitantes no figuran en la dirigencia nacional del MAS registrados ante el TSE y tampoco figuran los delegados políticos nacionales. Además, “no adjunta la nómina de representantes que conducirán el Congreso Nacional, acreditados por la instancia interna del partido”.

En marzo, el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce definió que del 3 al 5 de mayo se realice el Congreso Ordinario del MAS-IPSP en la ciudad de El Alto. Evento programado en el coliseo Héroes del Pacífico.

La diputada Zulay Mamani del MAS evista señaló que las organizaciones sociales afines al Gobierno están sobre tiempo y el TSE no les dará curso a “algo ilegal” que transgrede las normas.

“Esa agrupación no tiene legitimidad de los propios militantes del MAS. No pueden subsanar porque no tienen legitimidad frente a una representación del MAS. Nuestro representante ante el TSE es Diego Jiménez, quien tiene que solicitar al Órgano Electoral el tema de los veedores y luego justificar para llevar el congreso”, dijo la legisladora.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, señaló que el congreso del MAS convocado para el 3, 4 y 5 de mayo por las organizaciones sociales se mantiene y que en el transcurso de las horas van a enmendar y responder a la notificación del TSE.

“El congreso sigue en pie y las organizaciones con su equipo jurídico van a responder a la nota y de seguro hay un contexto jurídico que se va a poder explicar ya con la nota en mano”, dijo Villca.