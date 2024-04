Yoko Ono recomendó a John Lennon consumir heroína: «Le dije que era una sensación agradable»

“All You Need Is Love”, el próximo libro que recopila entrevistas a The Beatles y su círculo cercano, incluye detalles inéditos sobre las tensas relaciones entre los miembros del grupo y la artista japonesa

El nuevo libro de historia oral sobre The Beatles, titulado All You Need Is Love, aún no está a la venta pero ya se anticipa que revelará controversiales detalles sobre la relación entre Yoko Ono y el fallecido artista John Lennon. Según extractos compartidos por The Sunday Times, la artista japonesa, que actualmente tiene 91 años, fue quien le habría recomendado la heroína por primera vez.

En el artículo se detalla que Ono describía su experiencia con esta sustancia como “simplemente una sensación agradable”, por lo que decidió compartir información con su entonces pareja. Aunque aseguró que él “no aceptaría nada a menos que quisiera hacerlo”.

La revelación complica aún más la ya de por sí tumultuosa percepción del público sobre Ono, ya que frecuentemente es vista como una figura controvertida en la historia del cuarteto musical. A pesar de las declaraciones, es imposible ignorar las propias palabras del líder de banda británica, quien en una entrevista de 1970 con Rolling Stone, describió su primera vez con esta droga como algo “no muy divertido” y enfatizó que nunca se inyectó nada (la consumían aspirándola).

En aquella conversación también expresó cómo la presión y el dolor por las constantes críticas y el rechazo hacia su relación con Ono lo llevaron a buscar refugio en la heroína: “Sentíamos tanto dolor que tenemos que hacer algo al respecto”.

La historia de The Beatles con el mencionado opioide tuvo una larga data. Fue tal, que incluso alguno reportes bromearon al respecto considerándolo “el quinto integrante”.

Según muchos relatos, Lennon adquirió el hábito de la heroína en 1968, luego de que Yoko sufriera un aborto espontáneo. Su entonces asistente personal, Dan Richter, confesó que fue él quien les suministraba debido a que “no quería que consumieran heroína callejera y se suicidaran”, según le dijo al podcast The Great British Scandal.

Las revelaciones de “All You Need Is Love”

El próximo lanzamiento del libro All You Need Is Love pretende ahondar en las tensiones internas que rodearon a la agrupación. Su material se basa en transcripciones de entrevistas originales realizadas por los periodistas Peter Brown y Steven Gaines a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, así como con Ono y otros involucrados, que sirvieron parcialmente para el polémico libro de 1983, The Love You Make.

La relación de The Beatles con la publicación fue tensa, tal como lo reflejó The Times. Se reportó que McCartney y su esposa Linda tuvieron una reacción drástica ante el libro, llegando a “desgarrarlo y quemarlo en la chimenea, página por página”.

En este nuevo enfoque se destacan las reflexiones de Ringo Starr sobre el momento en que percibió que era necesario que The Beatles se disolvieran. Por otro lado, el intérprete de “Hey Jude” comparó al grupo con un “equipo de fútbol”, para expresar su descontento con la presencia femenina en lo que consideraba un espacio predominantemente masculino.

Además, McCartney ahondó cómo la inclusión de Ono en las sesiones de estudio de Abbey Road representó una fuente de tensiones y molestias para el grupo, algo que ya había discutido en su serie McCartney: A Life in Lyrics. A pesar de permitir su presencia, sentía una sensación de intrusión que describió diciendo: “los cuatro trabajábamos con George Martin (producor musical). Y eso era básicamente todo. Siempre lo habíamos hecho así”.

All You Need Is Love, descrito como una “historia oral innovadora de uno de los actos musicales más duraderos de todos los tiempos”, está programado para publicarse el 9 de abril por el sello editorial Macmillan.