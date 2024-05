A 3 meses de la firma de convenio con China, el contrato para la planta de zinc aún no se presenta ante la Asamblea

Hay denuncias por supuestas irregularidades en la adjudicación. El 6 de febrero, el presidente Luis Arce aseguró que se “consolidaba la industrialización”, con un crédito preferencial de $us 350 millones del Eximbank.

El contrato para la construcción de una Planta Procesadora de Zinc en Oruro, que debe ser suscrito entre el consorcio chino ENFI – CRIG y el Ministerio de Minería, aún no fue firmado y tampoco presentado para su fiscalización y aprobación ante la Asamblea Legislativa. Esto a más de tres meses de que el Gobierno de Luis Arce y el Gobierno de China firmaron un convenio marco, que establece un crédito preferencial de 350 millones de dólares para esta obra.

La información fue confirmada por el ministro de Minería, Alejandro Santos, quien el pasado viernes declaró a Visión 360 que, “falta una firma”, para que inicie la construcción que debe ejecutarse en predios de la Empresa Vinto, pero que ya se tiene el financiamiento. Asimismo, este medio verificó que el trámite no figura en la agenda del Pleno de la Asamblea Legislativa y el contrato no fue entregado a ninguna de las comisiones del área.

“Hoy, en homenaje al pueblo orureño, venimos a firmar este acuerdo (convenio entre estados) que definitivamente da luz verde a que Oruro tenga su planta de zinc, aquí en el propio departamento, que tenga su planta y ya no estemos exportando zinc concentrado, sino zinc metálico y que nosotros aprovechemos el resto de los minerales que tenemos”, declaró el presidente Arce el 6 de febrero en un acto oficial, como parte de los actos de conmemoración a la fundación de esa región.

En dicho acto, celebrado en la Gobernación de Oruro, se firmó un convenio marco entre Bolivia y China, representado por el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Bolivia, Wang Liang. Por el lado boliviano, el documento fue suscrito por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en presencia de Arce, y por el entonces ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, así como dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales alineados al “arcismo”.

Sin embargo, los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, Enrique Urquidi y José Luis Porcel, informaron que, pese a los anuncios del Ejecutivo, el contrato no fue remitido a la Asamblea Legislativa para su fiscalización y aprobación, como señala la norma al tratarse de un crédito entre países.

“Hasta la fecha, ese contrato no fue enviado a la Asamblea Legislativa, porque eso señala la norma. Se establece que estos temas necesitan un proyecto de ley que debe ser enviado por el Ejecutivo al (Legislativo) a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, donde se revisará el convenio, para establecer las condiciones de pago, los intereses, fechas y enviarlo al Pleno para su aprobación o rechazo por dos tercios de votos”, explicó a Visión 360 el diputado Porcel.

Denuncia china

El convenio marco firmado entre el Ejecutivo y los diplomáticos de China, el 6 de febrero, establece que el proyecto para la construcción de la planta procesadora de zinc debe ser regido por un contrato entre la empresa que se adjudicó la licitación en octubre de 2023, el consorcio chino ENFI – CRIG y el Ministerio de Minería como cabeza de sector.

El dinero para pagar esta obra viene de un crédito preferencial de 350 millones de dólares, gestionado por el gobierno de China, a través del Eximbak. “No es un regalo, todos los bolivianos vamos a pagar este préstamo, como podríamos pagarlo a otro país o empresa que tengan un mejor prestigio y no obliguen a la contratación de una empresa de su propio país. Lo que se debe observar es la falta de transparencia con la que se pretende hacer todo esto”, cuestionó la senadora Requena.

El pasado viernes, en Oruro, el gobernador de ese departamento, Johnny Vedia, aseguró que «la construcción y puesta en marcha de la Planta refinadora de Zinc se encuentra garantizada», según el portal de esa gobernación.

No obstante, al margen del hecho de que el contrato aún no fue remitido a la Asamblea Legislativa, otra empresa china denunció, en noviembre del mismo año, varias irregularidades en el proceso de licitación cerrado en favor de ENFI – CRIG, como el hecho de que hasta la fecha no se publicó el informe de la licitación.

Otra observación de fondo hecha por la empresa CINF Engineering Corporation Limited, en una carta enviada el 7 de noviembre de 2023 a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, es que la adjudicada no cuenta con la patente del “proceso de lixiviación a alta presión de oxígeno”, una tecnología señalada como requisito en la licitación.

CINF, lamentó que el Gobierno de Bolivia haya anunciado la contratación de ENFI y señaló, en la carta enviada a Prada, que esa firma pudo haber falseado información para adjudicarse el contrato.

Por su lado, Urquidi, diputado de Oruro y jefe de bancada de CC, anunció que a partir de la información preliminar que obtuvo presentará una petición de informe escrito ante el Ejecutivo, con el fin de que se aclaren las denuncias de irregularidades que presuntamente se dieron en el proceso de licitación, de acuerdo a la denuncia de CINF.

Asimismo, la senadora Requena, señaló que “lamentablemente el Gobierno de Luis Arce ha convertido la falta de transparencia y falta de licitaciones competitivas, en una norma”, por lo que se prevé que apoyará la iniciativa de su colega Urquidi.