La presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, lamentó que el senador Ajpi no haya consultado con esa instancia del Estado para ver los alcances de la propuesta de norma.

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, afirmó que el proyecto de ley 145 no fue presentado por su despacho, por lo que pidió a los sectores que se movilizan, como los gremiales, a que exijan un informe al senador del MAS Félix Ajpi, quien planteó la propuesta de norma.

Según el proyecto de ley 145, se propone que la Aduana Nacional realice los comisos de mercadería de contrabando en zonas de comercialización al raleo, es decir en ferias y mercados, planteamiento que es rechazado, principalmente por los gremialistas.

“Este proyecto de ley habla de que la Aduana se vaya al minorista, (pero) no es un proyecto de la Aduana, es del senador Félix Ajpi. Informar esto, porque nosotros no somos los proyectistas, es este senador y no nos han llamado para nuestra opinión”, indicó Serrudo en conferencia.

Según la autoridad aduanera, el proyectista no consultó con la Aduana los aspectos técnicos de la norma para que esta instancia ingrese a los mercados a realizar el control y el comiso de mercadería ilícita.

Además, Serrudo indicó que el realizar ese trabajo le demandaría mayor movimiento de personal, lo que representaría una mayor capacidad logística, por lo que rechazó esas acciones toda vez que la Constitución Política del Estado (CPE) establece esas atribuciones a las gobernaciones y municipios.

Atribución

Recordó que la actual Ley 1990 Ley General de Aduanas, del 28 de julio de 1999, en su artículo cuarto, señala que la Aduana tiene competencia para poder hacer vigilancia y control aduanero a las personas, establecimientos, depósitos y mercancías de distribución mayorista.

“Entonces estos compañeros que reclaman este proyecto de ley debieran reclamarle al proyectista, el proyectista es él (senador Ajpi) que tiene que actuar conforme a su reglamento, en este caso el senador Ajpi tiene que actuar conforme a la demanda que está surgiendo y las movilizaciones”, sostuvo Serrudo.

Este vienes en la ciudad de La Paz, un sector de los gremiales se movilizó en contra del proyecto de ley 145.