AFC busca recuperar la sede de la calle Ecuador tras más de una década

Pasado el festejo del 100 aniversario celebrado el 18 de abril, la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) aún tiene trazadas varias metas por cumplir, entre ellas, la recuperación total de la sede de la calle Ecuador tras más de 10 años, además de plasmar un complejo deportivo propio.

En 2024, la AFC recordó 13 años de la ruptura que generó un paralelismo dirigencial, herida que cicatrizó en 2022 y que ahora pretende reincorporar el edificio que está embargado por un proceso judicial.

“(El edificio) de la calle Ecuador ha sido nuestra sede histórica, que fue adquirida por obra y gracia de don David Pareja Mariscal, que ha hecho tanto esfuerzo para conseguirla. Está en ese proceso, que es de conocimiento público, por un proceso laboral por 1.050.000 bolivianos por los señores Nelson Rojas y Guisseppe Navia (extribunos de la AFC). El lunes fuimos notificados sobre la sentencia, en primera instancia improbada la demanda, algo que nos dejó tranquilidad. Si bien sigue embargada, con los abogados buscaremos liberarla y alcanzar los proyectos que tenemos”, apuntó Pablo Zambrana, titular de la AFC, en entrevista con Los Tiempos.

En 2023, Navia y Rojas interpusieron una demanda laboral contra la AFC, debido a presuntos incumplimientos de haberes y honorarios por varias gestiones.

Actualmente, el proceso está en otra etapa al darse una apelación por parte de los demandantes.

Desde la reunificación de la AFC hace poco más de dos años, la sede principal de la entidad no pudo ser utilizada con normalidad, primero por temas impositivos que se dieron en los más de 10 años de división, además de la mencionada demanda.

AFC registra más jugadores

La anhelada reunificación devolvió la paz y tranquilidad a los deportistas cochabambinos. El registro de 2024 rompió récord de inscritos: se llegará a 13 mil jugadores en todas las categorías.

Raúl Revollo, director de registro de la AFC, le dijo a Los Tiempos que, pese al retraso en el inicio de todas las categorías, al momento se alcanzó a habilitar a 10 mil futbolistas. En los próximos días se completarán los 3 mil restantes.

“Entraron nuevos, revalidados están listos y hasta mañana (por hoy) entregamos carnets”, dijo Revollo, a tiempo de aclarar que este año jugarán 150 clubes en todas categorías de varones. En damas serán 70 entidades.

Palmaflor queda desafiliado

El club Palmaflor quedó oficialmente desafiliado de los torneos federados de Bolivia, al no contar con los certificados de no adeudo y verse imposibilitado de inscribirse a la División Primera “A” de la AFC esta temporada. Su futuro es más que incierto. En tanto, la figura del club Dínamo varió: es patrimonio de la AFC, motivo por el que su existencia no está en riesgo.