Agenda informativa: Bancada del MAS se reúne para definir futuro del presidente de Diputados

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de mayo

Huaytari está en el ojo de la tormenta por supuestos actos de corrupción. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Bancada nacional del MAS se reunirá para analizar el caso Huaytari

La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) se reunirá este martes para analizar la situación del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, quien enfrenta un proceso por legitimación de ganancias ilícitas, pero al cual se han sumado otras acusaciones conexas. Los asambleístas del oficialismo deben determinar si piden a Huaytari que dé un paso al costado para afrontar la justicia o continúa en el cargo con el respaldo de la bancada nacional de su partido.

– Aún no hay acuerdo y bloqueo en los valles cruceños se mantiene

No hay acuerdo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los agricultores de los valles cruceños, por lo que el bloqueo en la carretera antigua entre Santa Cruz y Cochabamba se mantiene. Los agricultores productores de las localidades de los Valles cruceños exigen a la ANH se les incremente el cupo de combustible para que no se paralice la producción en la zona. Señalan que la venta de combustible al mes es de 120 litros, cantidad que no les alcanza para realizar los diferentes trabajos agrícolas.

– Crisis institucional en el Concejo municipal de Sacaba

La crisis lleva 11 días y se prevé que este martes se realice una nueva sesión para poner fin a la pugna por la alternancia. Sin embargo, las organizaciones afines a la regional del MAS se mantienen movilizadas exigiendo aplicar esa figura para que los suplentes asuman el cargo. Tres concejales titulares presentaron una denuncia por presunta usurpación y vulneración de derechos políticos contra el directorio que se hizo elegir en una sesión convocada en la madrugada con solo ocho de los 11 legisladores, según los acusadores.

– Este martes será el día más frío en lo que va del año en Santa Cruz

De acuerdo con el reporte de Luis Alberto Alpire, mejor conocido como el ‘Señor del clima’, este martes, 14 de mayo será el día más frio en lo que va del año, en Santa Cruz. Sin embargo, en líneas generales el resto de la semana se sentirá una muestra de lo que será el invierno este año. Según el experto, este descenso de las temperaturas afectará a todo el departamento de Santa Cruz, puesto que en los valles cruceños el termómetro también estará por debajo de los 10 °C.