Agenda informativa: El TSE evalúa tiempo de quinta ampliación para las tiendas políticas

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 7 de mayo

Los vocales del TSE en una reunión con los tribunales departamentales. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– La Sala Plena evalúa el plazo de la quinta ampliación para los partidos

Después que el domingo 5 venció el plazo para que organizaciones políticas renueven sus directivas y adecúen sus estatutos internos, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe anunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ampliará por quinta vez, decisión que será oficializada en las próximas horas. El plazo de 180 días que había otorgado el TSE por cuarta vez a las 135 organizaciones políticas que hay en el país, entre nacionales, departamentales, municipales y locales no fue cumplido. En dos años, algunas tiendas políticas no eligieron sus respectivas directivas ni adecuaron sus estatutos a la norma vigente.

– Gremiales marchan en demanda de dólares y contra el decreto 5143

Trabajadores gremiales se movilizarán en La Paz en demanda de provisión de dólares para las importaciones, aseguran que la falta de la moneda estadounidense afecta seriamente al sector. Además, reclaman por la puesta en vigencia del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales, porque aseguran que existe una intención gubernamental de controlar la propiedad privada en el país. En Sucre también habrá una marcha para pedir la anulación de esa norma y otros sectores también anunciaron movilizaciones en esta semana.

– La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz se queda sin comisiones

La pasada jornada, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz no pudo renovar sus comisiones de ética y permanente, pero no hubo tal elección. Se presentó una plancha y al obtener 24 votos en contra y 4 abstenciones no fue elegida. Ayer lunes feneció el trabajo de las comisiones de la Asamblea Departamental, aún no existe fecha para nueva convocatoria que permita continuar con el trabajo de esas instancias del legislativo cruceño. En la sesión la imagen del gobernador electo Luis Fernando Camacho ya no estuvo en las pantallas del hemiciclo

– Bolivia lanza el Año Internacional de los Camélidos 2024

Con un acto en la Plaza Mayor de San Francisco, el Gobierno nacional realizará el martes 7 de mayo el lanzamiento del Año Internacional de los Camélidos 2024 “Nutriendo la vida preservando el futuro”. El evento está previsto para las 09:00 y contará con la presencia del presidente Luis Arce. Se realizará una muestra de los ejemplares “campeones” de llamas y alpacas, una plaza de comidas con base en carne de estas especies y una feria artesanal. A iniciativa de Bolivia, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2024 el Año Internacional de los Camélidos 2024.

– Esta tarde se define el primer finalista de la Champions

Gracias al 1-0 de la ida, el Borussia Dortmund juega en el Parque de los Príncipes con una seria opción de optar a su segunda Copa de Europa, 27 años después de haberla ganado. Para los franceses también será su segunda final si dan la vuelta al resultado, la primera en tiempos normales porque la anterior, la de 2020 fue en Lisboa, sin público y en tiempos de la Covid. Fortalecidos por la fe de su técnico, Luis Enrique, los parisienses confían en lograr un resultado positivo que los catapulte a la final europea.