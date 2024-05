Agricultores prolongan bloqueo en la ruta Trinidad-Santa Cruz ante falta de respuesta

TRES PUNTOS. El sábado se registraron algunos amagues de enfrentamiento entre conductores, pasajeros y particulares con los que bloqueaban la vía. Pedían un cuarto intermedio para evitar pérdidas, principalmente en el transporte de alimentos.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Los dirigentes de la Federación de Productores Agropecuarios del Beni confirmaron que el bloqueo indefinido iniciado el pasado viernes en la ruta Trinidad-Santa Cruz, altura Puente San Pablo, continuará sin posibilidad de un cuarto intermedio o suspensión. Esta medida de presión, que busca la atención a sus demandas sectoriales, sigue en pie debido a la falta de comunicación por parte de las autoridades del Gobierno nacional.

Desde el inicio del bloqueo, ninguna autoridad gubernamental se ha acercado a dialogar con los productores. Los manifestantes exigen la construcción de un surtidor de combustible, el funcionamiento de una chancadora y el aumento en el cupo de combustible, entre otros proyectos esenciales para el desarrollo agrícola en la provincia Marbán.

«La construcción del surtidor es vital para nuestra producción. Somos agricultores y estamos en esta carretera esperando respuestas. Queremos que el gobierno dirija al ministerio correspondiente para que no actúen de manera burocrática, sino que nos den viabilidad. No tenemos tiempo para perder aquí, pero nos están obligando a seguir en esta carretera», dijo uno de los representantes en el punto de bloqueo.

Asimismo, advirtió sobre posibles enfrentamientos y responsabilizó al gobierno de cualquier consecuencia: «Si algo sucediera en esta carretera, el gobierno será responsable. Hemos presentado toda la documentación necesaria y nuestro gobierno municipal ha cumplido con su parte, pero aún no recibimos respuesta de Yacimientos ni del ministerio».

La situación se torna crítica en la población de Puente San Pablo, donde no existe un surtidor de combustible, lo que agrava las dificultades para los productores locales. «Sin un surtidor y provisión adecuada de combustible, no podemos trabajar ni producir. Esto afecta no solo a nosotros, sino también a la economía del país. Necesitamos soluciones inmediatas», agregó el dirigente.

El bloqueo está causado perjuicios a la población y a otros sectores, generando preocupación entre los ciudadanos varados. «Entendemos el perjuicio que esto causa, pero sin combustible no podemos superarnos ni contribuir al desarrollo del país. El Gobierno debe priorizar el sustento de los productores para evitar el escasez de alimentos y otros problemas derivados», concluyó.