Quienes ganaron las elecciones subnacionales de 2021 en Santa Cruz con la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera, gobernador y vicegobernador respectivamente, continúan con su disputa personal en medio de acusaciones y respuestas.

Luego de que la Gobernación, ahora a cargo de Aguilera, iniciara un nuevo caso en contra de Camacho por las irregularidades en la firma de un poder, el gobernador electo ratificó que Aguilera es funcional al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“A mí se me ha acusado de muchas cosas desde hace más de tres años; efectivamente desde mayo de 2021. Hasta ahora no hay una sola prueba; entonces, lo invito respetuosamente al gobernador que muestra las fotos, alguna prueba. Mientras tanto, yo me voy a dedicar, no a la polarización, no a la búsqueda de separación (…), me voy a enfocar en cumplir mis obligaciones”, afirmó Aguilera, en respuesta a Camacho, a los medios.

Aguilera

Aguilera asumió el control de la Gobernación el 27 de enero de 2024 debido a la ausencia de Camacho, detenido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Su posesión se dio medio de una fuerte oposición de los camachistas. Ante ello, Camacho lo calificó como un títere del MAS, traidor y golpista.

Desde entonces, según el líder de Creemos, el MAS controla Santa Cruz debido a los pactos que hizo Aguilera para vender el departamento que, en su criterio, más riesgo representa al oficialismo.

“Le están afectando la posición, la situación, su secuestro; al final de cuentas, hay que remitirse a las pruebas”, insistió Aguilera.

En su detención, Camacho hace uso de sus redes sociales para referirse a temas de la coyuntura nacional y para fustigar las acciones de Aguilera.

Por ello, el gobernador suplente llegó a afirmar que en realidad Camacho no manejaba sus redes, sino que alguien más compartía los mensajes en su nombre.

Gobernación

“Juntos asumimos compromisos con nuestro pueblo, lo estoy haciendo. Estoy trabajando con todas las dificultades que este gobierno autónomo tiene”, criticó el gobernador suplente.

Una vez a cargo de la Gobernación, Aguilera inició una auditoría para conocer el estado interno de la institución. Los resultados hallaron varias irregularidades y develaron una situación económica complicada de la Gobernación.

Tal es la crisis que, recientemente, las direcciones y secretarías se vieron obligadas a reducir sus presupuestos en un 25%. Con el fin de hacer frente al déficit que proviene de gestiones anteriores.