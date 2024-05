El presidente Luis Arce destacó que es una prueba de que hay dólares en el país. Aseguró que el sistema financiero cuenta actualmente con $us 453 millones en bóvedas y en cuentas del extranjero.

Al 7 de mayo, la emisión del “Bono BCB en dólares” alcanzó a $us 57,7 millones, informó este jueves el presidente Luis Arce, quien destacó que es una “prueba de que en el país hay dólares”.

En un diálogo con periodistas, Arce destacó que, desde la emisión de los bonos en febrero de este año, el Banco Central de Bolivia (BCB) contabilizó 1.693 operaciones.

“Hay dólares y seguirán viniendo, no es como se decía, solo que evidentemente hubo una especulación sobre el precio del dólar teledirigida con afanes políticos muy claros y de revanchismo”, dijo el Presidente.

Destacó que casi 1.700 personas decidieron invertir los “dólares que tenían en sus bolsillos o en el ‘colchón bank’”, en los bonos del BCB.

El ente emisor lanzó el 27 de febrero los bonos en dólares liberados del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y con intereses que van desde 4,5% hasta 6,50%.

La escala de intereses definida para el “Bono BCB en dólares” es por tres meses 4,5%, por seis meses 5%, por un año 6%, por dos años 6,25% y por tres años, se pagará un interés de 6,50%.

La oferta culminará el 30 de agosto y hasta esa fecha, el Banco Central proyectó una colocación de $us 100 millones.

Dólares en los bancos

Asimismo, Arce aseguró que, entre abril de 2023 y abril de 2024, las entidades bancarias incrementaron sus saldos activos de $us 312 millones a $us 453 millones.

“Los saldos de activos en moneda extranjera del sistema financiero a abril de 2023 tenían $us 312 millones los bancos. Hoy tenemos $us 453 millones en el sistema bancario, una cantidad interesante; son $us 140 millones más que aparecieron en un año que los bancos tienen como disponibilidad”.

Del monto disponible actualmente, el Presidente detalló que $us 111 millones están en cuentas del extranjero y $us 285 millones en efectivo en bóvedas.

“Tenemos el compromiso con el pueblo boliviano de mostrarles la verdad, sin decirles mentiras o medias verdades”, complementó.

En las últimas semanas, varios sectores protestaron por la falta de disponibilidad de la moneda extranjera; sin embargo, el Gobierno remarcó en varias oportunidades que se debe a la especulación.