Alarma en hogares por alza en costos de la canasta familiar, al menos 10 productos elevan su precio

Cuestionan que las autoridades no realicen inspecciones en los centros de abasto para regular los precios de la canasta familiar.

Fuente: ANF

“La plata ya no alcanza para nada”, dice con evidente preocupación Juana Quispe (56), una ama de casa que cada miércoles se abastece de productos de primera necesidad en el mercado Rodríguez en la ciudad de La Paz. En un recorrido de la ANF por diferentes centros de abastos se evidenció que al menos 10 productos elevaron sus costos, entre ellos el tomate, cebolla, huevo, arveja, carne de pollo, carne de res, azúcar, arroz, fideo, aceite y zanahoria.

Juana relató que hace más de dos meses, los costos de diferentes productos comenzaron a incrementar ligeramente como el precio de los tomates que en este tiempo la libra tenía un costo de hasta 2 bolivianos, pero aumentó a 2,50 y actualmente es uno de los productos que más se elevó, la libra oscila entre 4 y 5 bolivianos.

“El tomate es el más caro, una libra cuesta 5 bolivianos y solo te dan tres o cuatro tomates medianos, es una barbaridad”, expresa.

De acuerdo a una comerciante de la Rodríguez, Viviana Ch., el tomate se elevó por las inundaciones que destruyeron los cultivos. Agregó que en los últimos meses, la caja de productos que contiene dos arrobas cuesta entre 200 y 220 bolivianos, antes el mismo oscilaba entre 120 y 150 bolivianos.

La comerciante admite que hace tres meses traían tomates desde Desaguadero del Perú, pero el último mes el sol, moneda peruana, se cotiza en 2,38 bolivianos, antes se podía cambiar en 1,90 bolivianos.

“Las granizadas, las inundaciones han dañado los tomates, no ha llegado mucho porque no hay. Antes traíamos de Desaguadero, pero el sol está caro, como no hay dólares aquí (en Bolivia), la gente va a Desaguadero por los soles, y ahora el sol está por los cielos, no podemos seguir trayendo (los tomates) porque ya no se gana”, señala.

En los mercados de la zona El Cementerio y Garita de Lima, el costo del tomate también ronda por los 4 y 5 bolivianos, algunas vendedoras afirman que hace un mes el producto se vendía entre 5 y 6, pero ahora ya se puede encontrar a 4 bolivianos la libra. Coinciden que el producto escasea por las lluvias que anegaron los cultivos en diferentes regiones del territorio nacional.

La arveja, la zanahoria y cebolla también se comercializa a precios elevados a diferencia de otras gestiones. Hace dos meses, la cuarta de cebolla tenía un costo de 10 y 15 (cebolla morada) y 18 (cebolla blanca), pero hace un mes se vendía entre 20 y 25 bolivianos, actualmente la cebolla morada rebajó a 18, las amas de casa lamentan que los costos ya no vuelvan a su precio anterior.

La arroba de zanahoria llegó a costar entre 70 y 80 bolivianos, ahora se comercializa entre 60 a 65 bolivianos, la cuarta se ofrece a 10 bolivianos. Algunas amas de casa consultadas por este medio, cuentan que antes se vendía la zanahoria por pequeños montones a 2 bolivianos, ahora solo se comercializa a 5 bolivianos. Lo mismo ocurre con la arveja, la libra actualmente se vende en 5 bolivianos, antes era 3 bolivianos.

Según las vendedoras el precio de la arroba de papa “por el momento” oscila entre 33, 37 y 44 bolivianos según el tamaño y la variedad.

El precio de la papa en el mercado Rodrígguez oscila entre 33 y 44 bolivianos. Foto: ANF

Otro de los productos que se encarecieron son el fideo, el arroz y el aceite. La libra del primer producto tiene un valor de 5 bolivianos, la pasada gestión oscilaba entre 3,50 y 4 bolivianos. Una bolsa de 5 kilos se comercializa entre 36 y 38 bolivianos, dependiendo de la marca, antes oscilaba en 33 y 35 bolivianos.

Según las amas de casa, el quintal de arroz subió en 5 y 10 bolivianos, el arroz de primera (grano de oro) el quintal costaba 275 ahora se ofrece entre 280 y 290.

El aceite de 5 litros (L) tiene un precio de 55 bolivianos, antes se podía comprar a 53 bolivianos. 2 L de aceite a granel costaba entre 17 y 18, ahora está a 20 bolivianos.

En relación a los productos cárnicos, el kilo de pollo se ofrece a 14 y 15 bolivianos, la carne de res (cabeza de lomo y cadera) se ofrece el kilo a 56 bolivianos, la carne molida a 34 el kilo, aunque el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori, indicó que los precios son menores y estables, pero las amas de casa aseguran que los costos son elevados y que no volverán a su precio anterior.

También cuestionaron que las autoridades no realicen inspecciones en los centros de abasto para regular los precios de la canasta familiar.

“No hay dólares, ellas (comerciantes) suben sus precios, hay heladas, suben los precios. Ya será Día de la Madre, igual va a seguir subiendo los costos. Estamos preocupados, alarmados porque la plata ya no alcanza, me hacía un buen mercado con 200 bolivianos, pero ahora solo compro lo más básico como tomate, carne, arroz y fideo, ya no puedo variar y el gobierno no hace nada. Ellos se suben el sueldo y todo sigue igual, pero el pueblo es el que sufre, todo está caro y lo peor es que no va a volver a bajar”, lamenta Juana.

El jueves, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori, remarcó que los precios se mantienen en la mayoría de los productos de la canasta familiar. Sin embargo, anunció que realizará ferias de precio justo en todo el país.

“Hemos comparado los precios del año pasado y este año. A veces hay otros que hablan de que ha subido el precio. Por eso estamos comparando los precios del año pasado y este año”, argumentó.

Sin embargo, la población considera que las ferias del precio justo que impulsa el gobierno, solo beneficia a “unos cuantos” porque los eventos se realizan fines de semana y en áreas urbanas, no en las laderas.

Una tienda de víveres en la zona Gran Poder en La Paz. Foto: ANF

/MLA/nvg/