Alcaldía cruceña remató un inmueble de $us 2 millones por deuda de Bs 123.000

Fue en la gestión de Joaquín Crapuzzi; tanto la Dirección de Transparencia como la Autoridad Sumariante concluyeron que hubo responsabilidad, declinaron competencia y recomendaron ir a la vía siguiente. Sin embargo, la Fiscalía rechazó la denuncia

El concejal Rolando Pacheco denunció el remate hace tiempo

El 14 de agosto de 2017, debido a que no se encontró al contribuyente en el lugar porque el bien inmueble está deshabitado, se dejó en la puerta una notificación en la que solo figuraba una cédula, sin nombre, y que después se encontró que se trataba de otro funcionario, Abel Saúl Burgoa Torrico, que estuvo como empleado del Municipio entre 2013 y 2017.

“El 13 de junio de 2017 se emitió el inicio de la ejecución tributaria 5440 . El 14 de agosto se dejó aviso de visita, firmado por un funcionario no identificado, que resultó ser Hugo Herbas Becerra.

También añadió que Ramos pidió $us 1,8 millones, y que las negociaciones no llegaron a buen fin.

Asimismo, observó que todo el proceso de ejecución tributaria y remate se efectuó por una deuda con el ex Servicio d e Administración Tributaria (SER) , ya que no se habían cancelado los impuestos de bienes inmuebles de las gestiones 2010, 2011, 2013 y 2014, que ascendían a Bs 123 mil.

Rivas cuestionó el nivel de corrupción en este caso, al extremo de que se puso como base imponible de la casa la suma de Bs 2 millones , a pesar de que su precio real asciende a $us 2 millones, al encontrarse en la zona norte, una de las más caras y cotizadas de la capital cruceña.

Existe responsabilidad

Según consta en documentación a la que accedió EL DEBER, en una primera instancia, y tras no ser escuchado, Ramos Bolívar acudió a la Dirección Municipal de Transparencia, que en su informe final 275/2022 le dio la razón en lo que concierne a irregularidades en el proceso de ejecución tributaria y remate.

En ese expediente, los denunciados son Abel Saúl Burgoa, Carmelo Julio Lima y Joaquín Crapuzzi.

En las conclusiones del informe, Transparencia admite irregularidades en la forma de notificación e indicios de responsabilidad administrativa en las actuaciones de Burgoa, Julio Lima y Crapuzzi, declarando probada la denuncia, pero declinando competencia, a fin de que el denunciante inicie acciones legales correspondientes.

Esa dirección remitió los obrados al alcalde Jhonny Fernández, a fin de que instruya a la autoridad sumariante el inicio de proceso interno y acciones pertinentes.

Adicionalmente al informe de Transparencia, la autoridad sumariante del Municipio, en su resolución final 124/2022, también dio la razón a Ramos Bolívar.

Sobre la supuesta falsedad de papeles, esa instancia también concluyó que se evidenciaron “irregularidades” en el proceso de la ejecución tributaria, e indicios de responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos denunciados. Sin embargo, resaltó que la responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de la contravención.

Frente a esa respuesta, en marzo de 2023 el apoderado del dueño recurrió a la Fiscalía por delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado. Los denunciados eran Crapuzzi, Herbas y ahora Lorenzo Jorge Zabala, quien cobró un remanente del remate, a nombre de Ramos Bolívar.

En mayo de 2023, bajo el código de caso FUD 701102012301922, el fiscal Javier Cordero Salcedo rechazó la denuncia, argumentando, entre otras cosas, que las irregularidades emergen de la función pública, y que por eso están sujetos a procesos administrativos; que es necesaria una auditoría interna previa; que el IITCUP no realizó la prueba pericial de los documentos falsificados y que por tanto no hay elementos objetivos; que los denunciados no obtuvieron beneficio personal de la ejecución tributaria; y que la documentación es insuficiente.

Finalmente, respondió al denunciante que tenía la vía expedita para reabrir el caso en un año.

En junio de 2023, Ramos Bolívar impugnó la resolución de la Fiscalía, recordando a esta instancia que la parte administrativa ya había declinado competencias, y que las actuaciones policiales, como pericias, no dependen de la víctima.

También agregó en su impugnación que el fallo del Ministerio Público es contrario al estado de derecho y a la justicia, y que es deber del Estado sancionar a los delincuentes, garantizando un mínimo de condiciones a las víctimas.

“Lo extraño de todo es que el fiscal Cordero pidió ampliar el plazo de investigación a 60 días, y a pesar de eso dictó su rechazo antes de que finalice”, recalcó Rivas.

Por último, Ramos Bolívar solicitó que el caso se remita al fiscal superior, y actualmente está en manos de Róger Mariaca.

En su defensa, Crapuzzi recalcó que este proceso se siguió bajo lineamientos legales. “Creo que lo indicado sería ubicar a la parte legal”, dijo, y admitió que “quisieron hacer un sumario que no prosperó, pero yo no estuve ahí; yo era el secretario, fue la parte jurídica la que llevó el caso y cumplió con todas las etapas. Hace dos años que se explicó eso a Pacheco”, agregó.

Joaquín Crapuzzi también irrumpió en el caso del Mutualista, cuando se difundieron fotos de una supuesta reunión con Juan Subirana y Andrea Daza.

Los concejales opositores cuestionan la defensa de los predios municipales por parte del Ejecutivo.

Por su lado, el alcalde Fernández presentó un Comité de Defensa de Predios Municipales, una iniciativa que busca proteger los espacios públicos de la ciudad de los avasallamientos y loteamientos ilegales.