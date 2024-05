Alcaldías de La Paz y El Alto no aceptarán incremento en las tarifas de transporte

Las alcaldías de La Paz y El Alto descartaron un incremento de tarifas en el transporte público, tal como lo exigió el viernes pasado la Confederación de Choferes de Bolivia que se reunió en un ampliado nacional en la sede de gobierno. Fotografía de archivo de vehículos del transporte público en La Paz. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

“En la ciudad de El Alto no vamos a permitir ninguna elevación del pasaje (…) No va a sufrir ningún tipo de incremento, este tema no lo vamos a debatir, no hay tarifa nocturna, la tarifa única de parada a parada es 1, 50 bolivianos”, dijo esta mañana a Unitel la vocera de la Alcaldía alteña, Beatriz Segarrundo.

Recordó que un acuerdo con la Federación Andina de Choferes y la Alcaldía de El Alto, suscrito en agosto del año pasado, determinó nivelar el precio de los pasajes a Bs 1,50 de parada a parada y Bs 1 para los estudiantes.

“Nosotros como municipio lo que estamos haciendo es que se cumpla este acuerdo que se ha firmado entre el municipio y dirigentes serios”, enfatizó la funcionaria municipal.

Respecto a realizar un estudio de costos, tal como lo plantearon los choferes en el ampliado, la vocera alteña indicó que la Alcaldía no tiene los recursos para hacerlo, por esto, quienes deberían realizarlo serían los transportistas.

“Te repito, no tenemos presupuesto para ningún estudio técnico y la tarifa en la Ciudad de El Alto de parada a parada es un boliviano con 50 centavos y no vamos a permitir ningún tipo de incremento.”

El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Gobierno Autonómo Municipal de La Paz, Ariel Tórrez, también indicó que la postura institucional, que se dio a conocer la semana pasada, es de rechazar el incremento; sin embargo, añadió que la Alcaldía paceña se reunirá con la Federación Chuquiagomarka este jueves en el marco de la búsqueda de consensos.

“Pero de hablar de tarifas, de incrementos en este momento los rechazamos plenamente, eso tenemos que ser categóricos”, dijo a Unitel.

Consultado por el periodista de qué se hablará en la reunión si la postura municipal es rechazar el incremento, Tórrez explicó que se tratarán otros temas, como la calidad del servicio, el trameaje y la cantidad de vehículos, entre otros.

El viernes pasado en el ampliado las 11 federaciones de los transportistas del país definieron el alza a las tarifas. La dirigencia fijó 15 días calendario para realizar un estudio de costos en los nueve departamentos y ciudades capitales, incluido El Alto. Este informe será entregado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

La dirigencia indica que la falta de dólares en el país está provocando un incremento en los repuestos e insumos que requieren los vehículos del transporte. Además, observan que los salarios se incrementaron, pero no así los pasajes.

En caso de que la demanda no sea atendida, los choferes amenazaron con bloqueos y paros.

