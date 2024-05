Analista: al Gobierno “se le acaban los responsables” por falta de dólares, después de multar a 9 bancos y 4 casas de cambio

Gonzalo Chávez advirtió que el único responsable es el mismo Ejecutivo que no baja su gasto corriente y arrastra el déficit.

El analista económico Gonzalo Chávez anunció este lunes que al Gobierno “se le acaban los responsables” por la falta de dólares en el país, después de multar a nueve bancos y a cuatro casas de cambio por la venta de dólares a un tipo de cambio superior al oficial. Además, advirtió que el único responsable es el mismo Ejecutivo que no baja su gasto corriente y arrastra el déficit.

“Al Gobierno se le acaban los responsables por la falta de dólares. Recordemos que en los últimos meses responsabilizó a mucha gente por la falta de divisas”, declaró el académico.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sancionó a nueve bancos (ocho múltiples y un pyme) y a cuatro casas de cambio por venta de dólares a un tipo de cambio superior al establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) y el incumplimiento de la banda de tarifas de comisiones en transacciones de la divisa.

“Primero (el Gobierno) dijo que los opinadores eran quienes especulaban y asustaban a la gente. Luego dijo, los asambleístas del Congreso que no aprueban los créditos. Después dijeron los especuladores que atesoran la divisa, el colchón bank; y, recientemente, dijo que los exportadores que hacen negocio fuera del país y que no traen sus dólares. Ahora aparecieron los más feos de la película y serían los banqueros los responsables por la falta de dólares”, declaró Chávez.

Este lunes, la ASFI sancionó con 20 millones de bolivianos a entidades de intermediación financiera que incumplieron con la banda de tarifas, particularmente en transacciones con dólares.

Para Chávez, “los verdaderos responsables” de la falta de dólares es el mismo Gobierno. “El Presidente (Luis Arce) debe dejar de negar la gestión del ministro Arce; recordemos que durante 18 años se mató a la gallina de los huevos de oro que era YPFB, cortando sus exportaciones que en 2014 eran de 6.600 millones de dólares a menos de 2.000 millones de dólares en los últimos años. Obviamente cayeron los recursos asociados a ello. Tiene que ver con la renta gasífera, y de ahí bajaron 5.849 millones del 2014 a menos de dos mil millones de dólares”.

El experto advirtió que el Gobierno gastó más de 16 mil millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN). “En todo este contexto, el Gobierno quiere que todos los sectores traigan los dólares, que seamos cuidadosos con el dinero que gastamos, pero no hace nada con el agujero negro que hay en la economía boliviana. Por más de 12 años que es el déficit del sector público es por donde se cayeron las reservas del BCB”.

El Gobierno gastó entre el 2006 y 2024 más de 13 mil millones de dólares del BCB y otros tres mil millones del sector privado. “Está haciendo ajustes para que la gente use menos dólares, pero no corta su gasto, ni inversión pública. Recientemente se aumentó el sueldo del Presidente (Arce) hasta el último funcionario público boliviano en 3% cuando el Estado no tiene plata”.

En la actualidad, las RIN están en su nivel más bajo al alcanzar 1.800 millones de dólares; 138 millones en divisas y el resto en oro físico. “Quiere reponer con un balde cuando el agujero por donde salieron las RIN y por donde se gastaron todas las reservas. El Estado no reconoce que el principal responsable de la falta de dólares en Bolivia es el mismo Estado”, dijo Chávez.