Analista apela a la jurisprudencia para que no haya Primarias y políticos debaten la «necesidad»

Por primera vez en la historia democrática del país se realizó antes de los comicios generales de 2019; pero en 2020 no se realizaron.

Fuente: ANF

¿Las elecciones Primarias son un mecanismo necesario para la democracia interna de las organizaciones políticas?, la analista Jimena Costa dice de forma taxativa, “no”; mientras que algunos políticos plantean modificaciones a la Ley 1096 respecto a elecciones abiertas y competitivas, la facción evista rechaza estos posibles cambios.

El debate de las elecciones primarias al interior de las organizaciones políticas está en mesa, acerca del tema debatieron en el Conversatorio de la ANF, la analista Jimena Costa, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, y el diputado del Movimiento al Socialismo de la facción evista Daniel Rojas.

Las elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial están previstas en el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas (1096). Por primera vez en la historia democrática del país se realizó antes de los comicios generales de 2019; pero en 2020 no se realizaron.

La exdiputada y politóloga Jimena Costa está en contra de la realización de las elecciones primarias, argumenta que existe “jurisprudencia”, porque “para la elección de 2020 no hubo primarias. Ya se ha creado jurisprudencia”, sostuvo.

Apuntó que otro problema fue la existencia de un solo binomio, lo que “anuló” el sentido de una primaria y que en definitiva no promueve la democracia interna de los partidos y “las primarias terminan siendo un gasto insulso para el Estado”.

Recientemente, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, dijo que en 2019 el presupuesto que se destinó para esas elecciones fue de 29 millones de bolivianos, mientras que para este año se prevé un gasto de 35 millones de bolivianos.

Para Costa no solo se trata de los dos temas anteriores, sino que esas elecciones en 2019 solo sirvieron para validar la candidatura del expresidente Evo Morales, que en 2016 perdió en el referéndum para la modificación parcial de la Constitución Política del Estado que buscaba la repostulación “indefinida”.

Por su parte, el diputado Urquidi afirmó que el régimen de primarias no funcionó porque fue utilizado para la “relegitimación” de Morales, que “inconstitucionalmente y en desconocimiento de la constitución y la voluntad popular buscaba un camino para legitimarse como candidato”.

Argumentó que las primarias no fortalecieron la democracia en los partidos, porque no hubo debate o discusión interna ya que solo se presentó un binomio en todas las organizaciones políticas. “Entonces no ha funcionado porque tal como está en el marco legal no sirve (…) en la línea de la reinstitucionalización de las organizaciones políticas”.

En cambio, el diputado de la facción evista Daniel Rojas justifica la creación de la figura de primarias, sostiene que se pensó como un mecanismo para que los partidos políticos puedan lidiar con sus problemas internos y consensuar sus candidaturas.

En su opinión el rechazo a las primarias como antesala a las elecciones de 2025, tiene que ver con el temor que tiene la oposición y la facción arcista a la candidatura presidencial de Evo Morales, al que supuestamente ven como “un enemigo en común”.

“La primera voz la lanza el gobierno nacional porque sabe que dentro del MAS, Luis Arce no cumple con los años de antigüedad y le han soplado la oreja para poder ser candidato y él esta alucinando que tendrá todo el apoyo del pueblo y de los masistas. Entonces, de ahí ya sale CC a través de (Carlos) Mesa que apoya este tema de eliminar las primarias, sale (Luis Fernando) Camacho apoyando eliminar las primarias”, sostuvo el diputado.

Comunidad Ciudadana y el vocal Tahuichi, por separado, propusieron modificar la Ley 1096, para que se realicen primarias “abiertas”, pero la facción evista rechaza esa opción, cree que esta modalidad electoral interna en las organizaciones políticas es estrictamente para la participación de la militancia.

“Yo no estoy de acuerdo que una persona que no conozca la estructura interna del MAS venga a definir el rumbo político de nuestro instrumento. Los que deben decidir el rumbo político deben ser los militantes”, afirmó el diputado Rojas.

El otro tema que ha sido objeto de observación es realizar primarias con “binomio único”. La oposición cuestiona que se pretenda mantener el tema, porque no hay “competitividad” entre los aspirantes dentro de un mismo partido político y se convierte en un espacio solo de “validación”.

Rojas incluso planteó que no es necesario destinar recursos económicos a las elecciones primarias, “si el tema es económico hay que cortarlo, no se necesita economía para realizar las primarias”.

Su colega Urquidi añade que el MAS, en 2019, intentó a través de las primarias mostrar que era una fuerza hegemónica y que tenía un millón de militantes, pero “el resultado concreto fue que el MAS no logro que todos sus militantes participaran de las primarias”.

La credibilidad del Órgano Electoral en juego

La confianza en el “árbitro” electoral también está en duda. Costa cree que no hay confianza en el Tribunal Supremo Electoral porque “no es imparcial ni independiente”, asegura que pese a ser el ente rector de los procesos electorales, para las primarias de 2019 “no ha garantizado relaciones de competitividad y transparencia”.

“Entonces ¿Cuál es el sentido de ir de nuevo a primarias?, como dicen en el futbol con un árbitro bombero”, afirmó en su análisis al retrotraer los problemas que surgieron en el registro de militantes del TSE, en el que aparecieron cientos de personas que sin ser militantes estaban en las listas de las organizaciones políticas. Por ejemplo, Costa apareció en PANBOL, sin que nunca se hubiera inscrito.

“El TSE no ha demostrado capacidad para administrar un proceso de elecciones primarias los miembros del TSE”, sostuvo, al señalar que los vocales responden a decisiones políticas y que el origen está en la forma de su elección en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El diputado Rojas añade que “la institucionalidad de nuestro país se está degradando. El actor principal es el TSE, y nos preocupa. Deberíamos alzar a una sola voz y decir que el TSE debe actuar de manera imparcial y no afín a un sujeto”, afirmó el legislador.

Antecedente

Costa explicó que la Ley 1096 de Organizaciones Políticas es producto de la derrota de Morales y Álvaro García Linera en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que al no poder ser candidatos y acudir al TCP para buscar su repostulación indefinida, con las elecciones primarias, que estaban fuera de la propuesta del TSE, su legitimación.

“Como en el referéndum se le dijo No, se inventaron en la ley -que está por debajo del referéndum, el soberano decide de manera directa en un referéndum y eso está por encima de los representantes y de las leyes-, la figura de las primarias en esa ley para ponerlo de candidato a Evo, que gane la primaria y que digan que están obligados a habilitarlo. Fue una de las trampas de Evo, no es porque había necesidad convocada por ciudadanía.

El vocal Tahuichi en las últimas horas señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe decidir entre elecciones judiciales o elecciones primarias, pero que no se pueden hacer ambas el mismo año. No solo por una restricción normativa, sino porque ya no hay tiempo.

/ANF/