Analistas: instrucción judicial al TSE es resultado de la desinstitucionalización de la Justicia que dejó el evismo

Tras la instrucción de la Sala Constitucional Primera de La Paz al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de supervisar el congreso arcista en El Alto, dos analistas políticos dijeron por separado que la decisión constitucional que se sobrepone al Órgano Electoral es el resultado de la desinstitucionalización de la Justicia que dejó a lo largo de 14 años el gobierno de Evo Morales y que ahora está probando su “propia medicina”.

Los abogados constitucionalistas Paul Coca y Williams Bascopé. Fotos: RRSS

Fuente: Brújula Digital

“Simple y llanamente, esta es la Justicia que (Evo) Morales dejó en sus 14 años de gobierno. Cada uno cosecha lo que siembra, Morales dejó está justicia en sus 14 años, dejó a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), él los posesionó, fueron elegidos en su último mandato. Él hizo que estén ahí y ahora ellos para congraciarse con el Gobierno (de Luis Arce), van a hacer todo lo que el Presidente diga”, afirmó el analista político Paul Coca a Brújula Digital.

Recordó que Evo Morales tenía la oportunidad de construir una Justicia que sea independiente, que obedezca a la Constitución Política del Estado (CPE), a las leyes e imparcial, pero no lo hizo así y que ahora está enfrentando los embates de su creación.

“Tienes dos opciones el señor Morales, la primera es que él mismo debe interponer acciones ante la Justicia que creó o la segunda opción, cumplir con las amenazas que lanzaron sus afines”, indicó el analista.

Por otro lado, el jurista Williams Bascopé sostuvo que el evismo está probando de su “propia medicina” porque en 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que permitió a Evo Morales la “reelección indefinida”, después de considerarla como un “derecho humano”. En 2023, el TCP, acogiendo una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre la materia, anuló el fallo.

“Lo que queda en evidencia es como la justicia constitucional está arrodillada a merced del que tiene el poder. Medicina propia el que está tomando el evismo porque ellos son los causantes de esto. Están sufriendo en carne propia lo que ha sido su labor de ellos, de hacer cómo los jueces fallen a su favor en el momento. Recuerdan que ellos dijeron que era derecho humano reelegirse, ahora miren como es la vida, el ala evista, está sufriendo de cómo es desinstitucionalizar un país. Ya no tenemos un Estado Constitucional de Derecho, lo que tenemos es un Estado Político, porque lo jueces fallan a favor político”, dijo Bascopé en Panamericana.

Las afirmaciones de ambos juristas se dieron luego de que la Justicia de La Paz instruyó este jueves al TSE supervisar el congreso arcista, que se realizará entre este viernes y el domingo.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la noche de este viernes que supervisará el congreso arcista, en cumplimiento a una determinación de la Justicia, pero sujeto a la verificación del cumplimiento de los requisitos.

El analista Coca calificó como “pésima señal” la instrucción de la Justicia al Órgano Electoral. “Esto es una pésima señal de la administración de la justicia, es una pésima señal en la poca institucionalidad que a este país le quedaba y simple y llanamente la decisión de (presidente Luis) Arce de postularse a las elecciones con el MAS, lo va a conseguir ahora”.

Dijo que lo ocurrido este jueves es una muestra de que el estado de derecho en el país ya no existe. “Un estado de derecho que en Bolivia desde hace tiempo se ha perdido. No hay un respeto a la CPE, ni a las leyes, que las autoridades sean las llamadas a hacer respetar las mismas, pero hace tiempo no hay eso. Cada día que pasa es más difícil de recuperarlo”.

BD/MC/CT/