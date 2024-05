Anapol: 64 cadetes reciben “tratamientos profilácticos” antes de conocer resultados de análisis

Cadetes de la Anapol. Foto: APG La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional informó que sometió a “tratamientos profilácticos” contra la meningitis a 64 cadetes de la Academia Nacional de la Policía (Anapol), antes de conocer los resultados de las muestras. Asegura que ello permitió neutralizar la bacteria e impedir complicaciones en el estado de salud de los estudiantes.Cadetes de la Anapol. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

“Los 64 cadetes que es el entorno próximo en cuanto a cursos y aulas que compartían con el cadete contagiado se hicieron las pruebas y los resultados van a ser emitidos en las siguientes horas. Ellos ya están siendo sometidos a tratamientos profilácticos a través del cual se neutraliza la bacteria y no presenta mayor complicación en su salud estando ellos realizando la actividad determinada en la Anapol”, declaró el director nacional de Salud Pública Policial, Fernando Barrientos.

El jueves, el Ministerio de Salud confirmó cuatro casos positivos de meningitis en esa institución de formación de oficiales de policía, de los cuales uno de los pacientes es atendido en una unidad de terapia intensiva y se encuentra estable.

Barrientos explicó que se les realizaron “exámenes” donde se les detectó la presencia de la bacteria que produce esta enfermedad. “Ya habiendo detectado la presencia de la misma se les sometió a un tratamiento con antibióticos que permitió que no avance este mal y que la bacteria no llegue a la meninge. En este sentido no se producen síntomas de agravamiento en sui salud”.

Por lo delicado de la situación, la Anapol suspendió las clases, aisló a los estudiantes y pidió a sus familiares que lleven material de bioseguridad como barbijos, guantes, alcohol en gel, y otros implementos para mantener el aislamiento físico.

Barrientos informó que, si bien el diagnóstico del cadete internado es reservado, los médicos advirtieron una evolución favorable. “Tenemos el reporte de trabajo social, hemos asignado un funcionario de esta área de la dirección de Salud para que esté acompañando de manera permanente al cadete contagiado y a su familia”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Inlasa), Evelín Fortún, informó que tomaron 35 muestras de las personas que estaban con síntomas de la Anapol. “Presentaron sintomatología como dolor de cabeza, flujo nasal, por eso más que todo se hizo una evaluación médica no para tomar las muestras al total de las personas que están dentro de esa institución; sino a quienes presentan una sintomatología que pudiera estar asociada con la enfermedad”, explicó.

Explicó que las muestras son sometidas a un cultivo bacteriológico y anunció que los resultados se entregarán en el transcurso de las siguientes horas.

