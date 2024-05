Tras el planteamiento de Evo Morales sobre salarios mínimos a expresidentes electos por voto, la exmandataria encarcelada Jeanine Áñez se estrelló contra el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) y calificó de vergonzoso el pedido del líder cocalero.

Morales planteó una reducción de rentas vitalicias a exmandatarios de Estado y vicepresidentes al considerar que solo las exautoridades electas por voto debieran recibir esos beneficios, lo que provocó la reacción de Áñez.

Salarios

“Mientras Evo Morales pide que el Estado le pague doble, una renta que recibe como ex Presidente de 25.000 bolivianos mes y otra que pretende de 1,9 millones por un cargo de senador que no fue, a la ex Presidente Jeanine Áñez le niegan la pensión prevista en la norma. Vergonzoso”, posteó en la red social “X”.

El diputado Juanito Angulo (MAS) señaló el viernes que Jeanine Áñez no puede acceder al reconocimiento pecuniario a expresidentes y exvicepresidentes porque la norma establece la entrega de este beneficio a exmandatarios constitucionales.

Morales se manifestó el domingo en redes sociales tomando la reducción de salarios como parte de su campaña.

“Los expresidentes de Bolivia tienen derecho a tener una renta, pero ésta debe ser de máximo dos salarios mínimos. Ése es mi compromiso ante el pueblo boliviano si llegó a la presidencia”, expresó el exmandatario.

En la actualidad, los expresidentes y exvicepresidentes perciben una renta vitalicia mensual de cerca de Bs 25.000, que equivale a 10 salarios mínimos. Con el último ajuste, el mínimo nacional asciende a Bs 2.500.

Dato

Evo Morales le requirió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que lo indemnicen con unos $us 2 millones por su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones del año 2020, a lo que el TSE respondió con una objeción a dicho requerimiento.

“Considero que es un monto exagerado el que se está solicitando, además, se basa sobre el supuesto que, quien fue inhabilitado hubiese sido electo. Y es algo que no se puede determinar, solamente en ese momento quien se ha postulado y quien reciba la confianza de la ciudadanía. Pues se ha podido determinar que ha sido electo. Entonces ahí consideramos que hay cierta ambigüedad”, expuso el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

Así el Tribunal fundamentará que el expresidente ya recibe una renta mensual de Bs 25.000, con dinero del Estado.

