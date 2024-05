Ante advertencia de panificadores, el Gobierno afirma que no se permitirá un incremento en precio del pan

El Gobierno señala que el precio de la harina en la hoja de costo ocupa el 65% y el azúcar un 5%, mismos que son entregados a menores precios al sector.

eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

Luego que el sector panificador advirtió que subirá el precio de la unidad del pan, el Gobierno afirmó este lunes que no se permitirá un alza del alimento, debido a que el principal insumo para su elaboración en su hoja de costo es la harina en un 65%, producto que es entregado a un precio subvencionado y no se lo ha incrementado.

“En enero de este año se ha suscrito un convenio entre Emapa y la Confederación de Panificadores de Bolivia, que son la instancia orgánica, en este sentido señala que el precio del pan se va a mantener en torno a la dotación de harina a un precio subvencionado y además, los panificadores están recibiendo azúcar a un precio expectante, por lo tanto, el precio del pan tiene que mantenerse invariable”, enfatizó el viceministro de Comercio Interno, Gróver Lacoa.

Por lo tanto, dijo que no observan ninguna razón valedera para cuestionar el acuerdo y anunciar un posible incremento en el precio del pan, que en el caso de La Paz debe mantenerse a Bs 0,50, al igual que en otras regiones que tiene otros precios establecidos.

Mencionó que la subvención al sector panificador está en dos ámbitos, que es comprar trigo a mayor precio y venderlo por debajo de ese costo en el país, luego de procesarlo en Emapa, que entrega la harina a otro costo. Por ejemplo, detalló que en la hoja de costo, la harina ocupa el 65%; el azúcar entre un 3 y 5%, del que se les entrega a un precio competitivo y la misma alcanzó a 8.000 quintales a un precio de 220 quintales la unidad, que está por debajo de lo que se vende al mercado interno.

También están componentes menores como la levadura que no llega ni al 1% o la manteca que no se usa en toda la elaboración del alimento. Al igual que, el combustible, como el gas licuado de petróleo (GLP), que no ha subido.

“En ese sentido, queremos llamar a la reflexión a los dirigentes para que dejen de hacer declaraciones que están fuera de la realidad, porque hay un acuerdo suscrito y que se la debe respetar y para que no se genere preocupación en la población”, demandó la autoridad.

Entretanto, el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, desglosó que en 2023 la entrega de harina alcanza a 2,1 millones de quintales a nivel nacional y que en este año se prevé un incremento a 2,4 millones, por lo tanto, no tiene que haber argumento alguno para el alza en el precio del pan. Agregó que se tiene la cantidad suficiente de trigo para moler y entregar a los panificadores.