Ante bloqueos, Petrobras Bolivia suspende sus actividades en el pozo DMO-X3 en Tarija

Fuente: Visión 360

La empresa Petrobras Bolivia anunció este jueves que, ante los bloqueos realizados por un grupo de comunarios y activistas de la reserva de Tariquía, “ha decidido interrumpir la actividad de relevamiento de información” para la exploración y explotación del Área San Telmo Norte (Entre Ríos, Tarija), donde se encuentra el proyecto de perforación del pozo DMO-X3.

En un comunicado, la petrolera asegura que para cumplir con las actividades necesarias para el licenciamiento ambiental, ingresó a la zona del proyecto el 13 de mayo pasado, para realizar el relevamiento de información medioambiental, de diversidad ecológica e hidrológica, que son la base para el estudio de evaluación de impacto ambiental.

“Solo contando con este estudio se podrá realizar la consulta pública y presentar a la autoridad ambiental la solicitud de licenciamiento ambiental del proyecto”, dice la nota.

Según la compañía, “desde agosto de 2023 ha sostenido un diálogo permanente con dirigentes y habitantes de las poblaciones ubicadas en el área de influencia para socialización del proyecto y sus alcances”.

“En respeto estricto a la legislación ambiental boliviana, no será realizada ninguna actividad de construcción y/o perforación antes de la obtención de la licencia ambiental”, indicó Petrobras.

La firma brasileña aclaró que el pozo DMO-X3, “está localizado fuera de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía”.

Hace tres días, comunarios de esa reserva dieron ultimátum de 48 horas a la petrolera para que abandone el poblado de Saican (Entre Ríos) y deje sin efecto las actividades preliminares del proyecto exploratorio DMO-X3.

«Seguiremos en vigilia hasta que la empresa brasileña se vaya y si es posible a su país. No vamos permitir su ingreso y un ingeniero de Petrobras nos prometió que no se va mover nada hasta que no se solucione», declaró Nelly Coca, pobladora del cantón de Chiquiacá.

Para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el pozo DMO-X3 “es muy importante para los bolivianos, porque proyecta 2,8 trillones de pies cúbicos (TCF) de hidrocarburos, lo que se traduce en mayores ingresos para la zona y para el país”.

YPFB comunicó el 19 de mayo que “la comunidad Saican viabilizará el ingreso de Petrobras Bolivia y contratistas al área de trabajo”, citando una nota del 5 de mayo, firmada por autoridades de la comunidad y representantes de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y Petrobras.