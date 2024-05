Arce admitió que “no hay plata”, pero ministra dice que hay que celebrar la “estabilidad económica”

Pese a que el primer mandatario, Luis Arce, admitió que el país se quedó sin plata por la escaza exportación de gas, la ministra de trabajo, Verónica Navia, dijo que este Día del Trabajador se debe celebrar la “estabilidad económica” que vive en país.

“Mire, yo tengo que decir que tenemos muchos motivos para celebrar (en el Día del Trabajador), la estabilidad económica que está brindado el presidente Luis Arce, la gestión de gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Lo que está faltando para mejorar la inversión pública es la aprobación de leyes, con proyectos de inversión pública en el territorio nacional”, dijo Navia desde Pando.

La calificadora internacional Moody’s recategorizó con CAA a Bolivia el fin de semana, que quiere decir que el país tiene una mala posición económica y está sujeto a un riesgo crediticio muy alto. La nueva categoría se suma a otras valoraciones negativas que hicieron otras calificadoras desde noviembre del año pasado.

Sumado a eso, el domingo pasado, el primer mandatario volvió a admitir que Bolivia no tiene gas natural como antes y, en consecuencia, no tiene los recursos económicos de antes. Por lo tanto, el Gobierno no tiene la capacidad para atender las demandas de los diferentes sectores, a menos que exista voluntad del Legislativo para aprobar más préstamos internacionales.

La ministra de Trabajo sostuvo que en Pando se celebró el retorno de las obras sobre un proyecto carretero; dijo que eso despertó “algarabía” entre los trabajadores del sector de la construcción y del transporte, porque la vía generará movimiento económico.

“Nos hemos reunido también con trabajadores del sector gremial, del sector transporte, del sector constructor, están muy felices por retomar este proyecto. Tenemos mucho que celebrar, pero también tenemos mucho por seguir luchando por los trabajadores”, aseguró Navia.

