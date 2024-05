Arce asegura al BID que en el país hay estabilidad económica pese al sabotaje interno

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El primer mandatario, algunos de sus ministros y representantes del BID. Foto: RRSS Luis Arce

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Arce se reúne con el BID, el mayor acreedor externo de Bolivia, y afirma que ‘tenemos una economía estable’; Judiciales: Comisiones mixtas trabajan en una ley corta para remitir a Choquehuanca; y, en el panorama internacional, Donald Trump se declara ‘preso político’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce se reúne con el BID, el mayor acreedor externo de Bolivia, y afirma que ‘tenemos una economía estable’

El presidente Luis Arce recibió este jueves a una comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que apoya a Bolivia como financiador y es el mayor acreedor de deuda externa. El motivo de la reunión, realizada en Cada Grande del Pueblo, fue dialogar sobre la economía. El mandatario destacó el desempeño de Bolivia y aseveró que hay una estabilidad económica. Según difundió Arce, se diálogo sobre los «buenos resultados de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo, con el que estamos contrarrestando de manera exitosa la crisis internacional y el sabotaje interno contra nuestra economía», afirmó en sus redes sociales.

– Judiciales: Comisiones mixtas trabajan en una ley corta para remitir a Choquehuanca

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS evista), informó que el equipo técnico de las comisiones mixtas trabaja en una propuesta de ley corta o interpretativa que se enviará al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, para que convoque y ponga a consideración del pleno. “Las dos comisiones mixtas vamos a mandar una propuesta de ley corta, una ley interpretativa de la Ley 1549 para que la Asamblea la considere”, dijo. El vicepresidente descartó convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que las comisiones mixtas deben continuar con la preselección de candidatos.

– Vocal Tahuichi: La Asamblea debe decidir entre elecciones judiciales o primarias, imposible ambas

La Asamblea Legislativa Plurinacional debe decidir entre la realización de las elecciones judiciales o las elecciones primarias, pero no se pueden realizar ambos procesos este año, aseguró el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi. “La Asamblea Legislativa Plurinacional de proseguir con las elecciones judiciales, tiene que decidir entre las elecciones judiciales y las elecciones primarias”, planteó. Argumentó que no es posible que se “sobrepongan” ambos procesos electorales, dijo que su afirmación tiene como base la Constitución Política del Estado (CPE); además porque “ya no alcanza el tiempo, sería imposible”, afirmó.

– Gobierno alerta sobre un «golpe blando» por los anuncios de movilizaciones

El Gobierno, mediante el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, alertó que se estaría gestando un «golpe blando», debido al anuncio de movilizaciones que existen en particular desde el ala «evista». «Vemos cómo, y hace tiempo venimos anunciando, que se viene gestando un golpe blando en nuestro país. No solo a partir de esta conflictividad que es generada por algunos sectores que responden a los intereses y al apetito de una persona, que lo único que quiere nuestro país es nuevamente sentarse en la silla presidencial, sino también vemos a partir de distintas acciones como la falta de aprobación de leyes», dijo Ríos.

– Corpus Christi: La Iglesia pide justicia y paz para Bolivia y que no se haga sufrir a las familias de los acusados

Bajo el lema “Con Cristo Sembradores de Justicia y Paz”, la tarde de este jueves, monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, pidió justicia, paz y un trato justo para las personas que cometen errores y que ahora son procesadas. Lo hizo durante la celebración de Corpus Christi en el atrio de la Catedral cruceña. “¿Cuántas personas hay ahora sufriendo por injusticia?, ¿cuántas personas calumniadas?, ¿a cuántas personas le han inventado un juicio, por ahí?, ¿cuántas personas están presas, sin tener un juicio?, ¿cuántas personas se las está investigando y hasta ahora se soluciona aquella investigación?, se preguntó Leigue.

– Montaño vuelve a invitar al transporte pesado, pero el sector rechaza la convocatoria y espera reunirse con Arce

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, volvió a convocar al transporte pesado al diálogo que impulsa con otros bloques desde el miércoles. Los dirigentes de este sector han descartado su asistencia e insisten en que el diálogo debe instalarse solo con el presidente Arce y esperan que los convoque hasta el fin de semana; de lo contrario, Advierten con ejecutar el bloqueo nacional de caminos anunciado para el lunes 3 y martes 4 de junio. El sector demanda soluciones a la falta de dólares y de combustibles, principalmente, aunque también exigen la abrogación del Decreto Supremo 5146, que regula los contratos entre empresas de transporte internacional y choferes.

– Bolivia ocupa el quinto puesto en un ranking de países más complicados para poder invertir

Según un estudio realizado por TMF Group, Bolivia está entre los 10 mercados más difíciles para la gestión y establecimiento de empresas. Este estudio, denominado Índice Global de Complejidad Corporativa (GCBI), se basa en 292 indicadores que evalúan la complejidad corporativa a nivel mundial, incluyendo factores regulatorios, políticos, operativos y económicos. En la edición de este 2024, cinco países latinoamericanos están entre los peores para hacer negocios debido a sus desafiantes sistemas contables y frecuentes reformas fiscales. Según el reporte anual de TMF Group, estos países enfrentan serios obstáculos regulatorios y operacionales.

– YLB mostró las plantas del Salar de Uyuni a representantes del BID y afirma que ‘se fueron bastante impresionados’

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que el miércoles una comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitó el Complejo Industrial en el Salar de Uyuni, para explicarles los procesos que se llevan adelante. Según la estatal, más de 30 representantes del organismo realizaron la visita con miras de posibles inversiones. “Se fueron bastante impresionados con el trabajo y el nivel de desarrollo de la industrialización en Bolivia, en lo que respecta al litio y los recursos evaporíticos”, afirmó la presidenta de YLB, Karla Calderón. YLB presentó a los representantes del BID la Planta Industrial de Cloruro de Potasio y la Planta Industrial de Carbonato de Litio.

– Identifican al menos cuatro factores para las muertes de recién nacidos en el país

Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), al menos cuatro factores inciden en la muerte de recién nacidos en el país y Bolivia tiene una de las tasas más altas de mortalidad en toda la región, como si estuviera en una guerra. “En la región Bolivia tiene una mortalidad neonatal de guerra, es como un país que está en conflicto bélico”, dijo el secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública de La Paz (Sirmes), Fernando Romero. Los datos se basan en informes oficiales del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Ministerio de Salud y especialistas.

– Donald Trump se declara ‘preso político’

Donald Trump señaló que se considera un “preso político”, luego de conocerse este jueves el veredicto de culpable en el juicio penal que se le seguía en Nueva York. “Me acaban de condenar en un juicio amañado que pretende interferir en nuestras elecciones”, indicó el candidato republicano a la Casa Blanca en un mensaje en el que aparece con traje, el puño en alto, semblante sufrido y en el pie de foto las palabras “preso político”. Según medios locales, la página de donaciones de los republicanos, WinRed, quedó bloqueada cerca de una hora tras el veredicto, muchos usuarios indicaron en redes sociales que habían enviado dinero a la campaña de Trump tras conocer la noticia.