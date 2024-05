El Presidente afirmó que la era del gas en Bolivia no ha terminado y destacó la estabilidad de las Reservas Internacionales Netas.

Con cifras en mano, el presidente Luis Arce defendió este jueves el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y aseguró que le hace frente al contexto internacional adverso, y que el país está en una etapa de “poco a poco normalizar su situación económica”.

En un diálogo con periodistas en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario repasó las cifras económicas del país, resaltando que los indicadores de crecimiento están generando empleo, estabilidad de precios y una inflación controlada.

“Estamos en una etapa de poco a poco normalizar la situación económica del país. (…) Aquí estamos aplicando un modelo económico propio, elaborado justamente para encarar la economía boliviana”.

Aseguró, además, que las Reservas Internacionales Netas (RIN) se están estabilizando y llegan a cerca de $us 1.800 millones hasta abril, por lo que el “golpe más fuerte” ya pasó y la economía se está normalizando.

“Hemos mantenido estos niveles de estabilidad de las reservas internacionales que nos permiten decir que, básicamente, ya el golpe más fuerte lo hemos recibido y ahora estamos en una etapa de poco a poco normalizar la situación económica del país”, recalcó.

Arce y las proyecciones

Arce recordó que, con la aplicación del modelo económico, Bolivia alcanzó un crecimiento del 3,1% en 2023, un porcentaje superior a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM); y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que calcularon expansiones del 1,8%, 2,4% y 2,2%, respectivamente.

Asimismo, remarcó que el país tiene una tasa de inflación acumulada a abril del 1,31%; una de las dos más bajas de la región. Otro indicador destacado fue la reducción de desempleo urbano; que descendió a 3,9%, uno de los más bajos en el plano regional.

“Creo que, cuando hay gente que se refiere al manejo económico, parece estar obviando estos temas, la interacción con todo el planeta (y su impacto)”, cuestionó; en respuesta a los analistas que, consideró, buscan posicionar la idea de crisis en la población.

Era del gas

Se refirió también al gas y aseguró que están trabajando en exploración para encontrar nuevas reservas, pues la era de este combustible aún no se ha terminado.

Subrayó que la disminución de las reservas de gas es porque en gestiones pasadas no se realizó exploración. “No es que no tengamos gas, no es que terminó la era del gas”.

Dijo que el país apuesta por la diversificación de la economía para no depender “como antes” de un solo producto: el gas.

Afirmó que el Gobierno lleva adelante 27 proyectos exploratorios de hidrocarburos en el país desde 2021, “cuando entre el 2014 y 2020 solo hicieron seis (proyectos)”.

Asimismo, Arce explicó que el mayor problema es la importación de combustibles, por lo que trabajan para diversificar esa fuente y aplicar el uso de biocombustibles.

“Queda claro que el problema que tenemos que atacar es la importación de diésel y gasolina, ahora se entiende porque ya está funcionando nuestra planta de biodiésel en Santa Cruz, donde vamos a producir nuestro propio diésel; está nuestra planta de biodiésel en El Alto. (…) cuando empiecen estas plantas a producir en su real magnitud, Bolivia va a perder esta dependencia de la importación de diésel y gasolina”.

Garantizó que el horizonte económico del país está claro y apunta a la industrialización con sustitución de importaciones; y construir una economía de base ancha “que no hemos tenido hasta ahora”.

“Bolivia tiene una riqueza enorme. Pero no hubo la decisión política de industrializar el país”.