Arcistas y evistas no definen nombre de vicepresidente del Concejo y Arias considera que es una “irresponsabilidad”

Los concejales arcistas y evistas no definieron el nombre del nuevo vicepresidente del Concejo Municipal, cuya directiva no puede sesionar desde hace más de dos semanas, y el alcalde Iván Arias denunció este viernes que “es una irresponsabilidad” de los munícipes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fuente: Brújula Digital

La Paz, Bolivia.-

La concejala evista Joselinne Pinto dijo que tiene el apoyo de la Dirección Departamental del MAS, para asumir la Vicepresidencia, pero su correligionario el arcista Pierre Chaín advirtió que el nombramiento de una concejala al cargo viola la Ley 243 y la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia la mujer, por tanto, dijo que no aceptará que una munícipe del partido azul la asuma por temas de equidad e igualdad de género y alternancia.

“Yo tengo todos los respaldos orgánicos pertinentes que se sacan todos los años y los tienen los tres vicepresidentes anteriores y concejales del MAS, nosotros debemos dar cumplimiento, pero ahora justamente parece ser la excepción de que no quieren dar cumplimiento a estas resoluciones y estarían incurriendo en faltar al estatuto”, aseveró la concejala Pinto a Brújula Digital.

Explicó que cuenta con una resolución de la Dirección Departamental del MAS de La Paz, la misma que debe ser cumplida por los colegas de su partido. La resolución del 25 de abril de 2024 señala: “Se designa a la concejal Joselinne Pinto al cargo de Vicepresidenta del Concejo para la gestión municipal 2024-2025”.

La concejala Lourdes Chambilla fue posesionada el martes (14) como presidenta del Concejo Municipal de La Paz junto a Lucía Mamani como concejala secretaria, para la gestión 2024 – 2025. Ambas son de la Alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo.

En tanto, el concejal arcista Pierre Chaín observó la designación de Pinto. “Los concejales a vicepresidente no se designan (…) Tenemos un mandato constitucional que va más allá de una designación y por lo tanto, los actos democráticos son vía elección y no designación”, dijo a Brújula Digital.

Al ser consultado sobre cómo se solucionará el cargo de la Vicepresidencia, Chaín dijo que debe ser vía votación. Entre los “dos varones, hay Pierre Chaín y Javier Escalier, uno de los dos por ley de equidad e igualdad de género puede ser (vicepresidente), porque la directiva no puede ser de pura mujeres concejales, como tampoco puede haber una directiva de puro varones”.

Advirtió que, si se elige a una concejala como vicepresidenta, él interpondrá un amparo constitucional para el cumplimiento de la norma. “Ella (Pinto) tiene derecho a decirlo, cualquier mujer concejal, con el respeto que se merece, que asuma el cargo, yo voy a presentar un amparo constitucional y no es contra la persona, sino es para que se respete la ley. Si yo lo pierdo, caen todas las excusas de todas las damas de Bolivia sobre la igualdad de género, si yo lo gano, se cae la directiva y todos sus actos son nulos”, dicho Chaín.

Sin embargo, una resolución del MAS arcista pidió a la presidenta Chambilla nombrar a la concejala Roxana Pérez del Castillo y asumir el cargo en el que estuvo durante el periodo 2023-2024. Sin embargo, tal resolución fue criticada por Pinto y Chaín. La primera mencionó que el documento está firmado por dirigentes que fueron expulsados de las filas del MAS. Chaín dijo que quien puso su rúbrica (en este caso Vicente Esteban Coico) pertenecería a la agrupación política Jallalla.

Arias ve irresponsabilidad

El alcalde Iván Arias calificó este viernes como una “irresponsabilidad” que la bancada minoritaria no defina el nombre de un concejal para el cargo de vicepresidente. “Realmente es una irresponsabilidad. Espero que lo hagan hoy día (viernes) y si no hasta el martes. Si el martes no hacen ello, nosotros como bancada tomaremos una determinación y viabilizaremos el funcionamiento del Concejo. Pero estamos pidiendo que sean responsables con la ciudad y que de una vez elijan un candidato”.

En días pasados, el burgomaestre paceño reveló que existen al menos “tres cabezas” en el Movimiento Al Socialismo, en referencia a las tres fórmulas que se presentaron para la vicepresidencia y que por reglamento debe ser ocupado por la oposición.

Las concejalas Joselinne Pinto y Eliana Paco presentaron una fórmula; los concejales Pierre Chaín y Javier Escalier, presentaron otra, y una tercera propuesta corresponde a la concejala Roxana Pérez del Castillo, según reporte de Amun.

BD/RED