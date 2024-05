Argentina: Javier Milei le pidió la renuncia a Nicolás Posse y Guillermo Francos es el nuevo Jefe de Gabinete

El Presidente desplazó al funcionario debido a “diferencias de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas”. En su lugar nombró al ministro del Interior, al que calificó como “uno de los artífices de la gesta” de su llegada a la Casa Rosada. La decisión la tomó antes de iniciar el viaje a Estados Unidos

Por Facundo Chaves





Guillermo Francos asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Nicolás Posse y retiene el Ministerio del Interior

Fuente: infobae.com

El presidente Javier Milei decidió esta noche aceptarle la renuncia a Nicolás Posse a su cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, confirmaron a Infobae fuentes oficiales. En su lugar, nombró a Guillermo Francos, quien junto a su nuevo cargo retendrá el Ministerio del Interior. La decisión se tomó tras semanas de rumores y cuestionamientos al ahora ex funcionario desde lo más alto del gobierno por las demoras en la gestión y las diferencias con dirigentes de primera línea de la administración libertaria.

La Oficina del Presidente informó la dimisión y confirmó su reemplazo por el titular de la cartera política, quien tuvo una importante tarea en las negociaciones con la oposición y en ser uno de los voceros y defensores más activos del oficialismo, desde la campaña y también desde el inicio de la gestión, el 10 de diciembre. Se trata de una decisión que venía siendo discutida en el denominado “triángulo de hierro” que el jefe de Estado tiene con su hermana, la secretaria General, Karina Milei, y con el asesor Santiago Caputo.

El presidente Javier Milei tomó la decisión de pedirle la renuncia al jefe de Gabinete antes de iniciar su viaje a Estados Unidos

“El Dr. Guillermo Francos asumirá cargo de Jefe de Gabinete de Ministros con el objeto de brindar mayor volumen político a la Jefatura de Gabinete. En ese marco, la Jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior, en una Secretaría de Interior, a cargo del Dr. Lisandro Catalán”, informó la Oficina.

Además, resaltó que el nuevo jefe de Gabinete “aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad política” al cargo de ministro coordinador, “luego de ejercer exitosamente el cargo de Ministro del Interior, habiendo sido uno de los artífices de la gesta que llevó a Javier Milei a la Presidencia, y siendo reconocido por todas las fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso”, indicó.

En otro comunicado difundido esta noche, el Gobierno dejó en claro los cuestionamientos severos a la gestión de Posse. “En el día de hoy, el presidente Javier Milei presentó la renuncia presentada por Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Motivó esta decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas. Posse continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad y el proyecto de una Argentina libre, impulsado por el Presidente Milei. Lo hará desde un nuevo rol, que será dado a conocer en los próximos días. Esta semana se avanzará en una transición ordenada junto al Ministro del Interior, Guillermo Francos, quien asumirá el rol a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Fin”.

Una decisión inevitable

Nicolás Posse había quedado bajo la lupa de Milei -quien siempre reconoció una relación de amistad personal de años- desde los tiempos en que se demoró de manera injustificada la separación del gobierno del entonces ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro. A ese mal paso inicial le siguió los retrasos en la designación de gran cantidad de posiciones en la administración pública central que, todavía, siguen vacantes. Se agregaron los aumentos de sueldos a los funcionarios del Gabinete que pasaron por su firma y la del propio Presidente. A todo eso, se le sumó fuertes diferencias de criterio con Karina “El Jefe” Milei. Todos esos antecedentes fueron clave para que Milei tomara la decisión de echar a Posse.

La pésima sintonía entre ambos había quedado expuesta cuando el mes pasado el entonces jefe de Gabinete fue el único funcionario que se ausentó de la presentación que hizo Milei en la Fundación Libertad. “No están bien las cosas entre ellos. Hay mucha bronca porque se le pide decisiones que no toma o toma decisiones en sentido contrario”, reconoció semanas atrás una fuente calificada del Gobierno cuando todavía los rumores de un despido circulaban sotto voce. El otro dato que ya selló su suerte fue la ausencia ruidosa del ahora ex Jefe de Gabinete de la presentación del libro en el Luna Park.

Karina Milei y Guillermo Francos fueron una dupla política que permitió destrabar en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal

Las versiones sobre su desempeño deficiente fueron escalando al mismo ritmo que crecían los elogios internos por la tarea componedora de Francos y la infatigable acción política para lograr que en el Congreso avancen dos proyectos que son clave para el Gobierno: la Ley Bases y el paquete fiscal. Con la decisión de Milei, el rol de Francos toma una envergadura distinta para encarar las negociaciones con la oposición.