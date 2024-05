Ariel Nahuelpán está en duda para el duelo ante Blooming

Fuente: lostiempos.com

El jugador salió golpeado del duelo ante The Strongest (0-0) el pasado domingo y, aunque la molestia parece no ser muy seria, se la realizarían algunos estudios para determinar si podrá o no estar en la partida.

Al respecto, el estratega de Wilstermann, Gastón Ramondino, tras el encuentro ante el Tigre, aseguró que contaban con dos días más antes del duelo ante la Academia cruceña y se lo esperará.

Pero, más allá del tema físico, el delantero espera por la respuesta de la dirigencia del Aviador ante la intimación que entregó la pasada semana, exigiendo el pago de 90.826 dólares, por sueldos adeudados de la pasada gestión y este año.

Entre tanto, sobre Rodrigo Amaral, que también salió con molestias musculares del duelo ante The Strongest, Ramondino explicó que su fatiga es normal, ya que “viene de un posoperatorio y a medida que vayan pasando los partidos tomará mayor ritmo. Por supuesto que tiene magia en sus botines y nos excedemos del tiempo que él debería estar en el campo de juego, porque sabemos lo que nos puede aportar”.

Fuera de la duda de Nahuelpán y las bajas ya conocidas de Sergio Adrián y Martín Chiatti, el estratega Ramondino tiene a todo el plantel a disposición, ya que no tiene otras bajas por expulsión o suspensión.

Wilstermann mañana buscará mantenerse invicto en lo que va del Torneo Clausura y para ello deberá volver a sacar puntos del estadio Ramón Aguilera Costas, reducto donde debutó con una victoria ante Real Santa Cruz.

El Aviador no sólo intenta ubicarse en zona de clasificación internacional, sino sobre todo alejarse de la zona del descenso.