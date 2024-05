Así se descubrió la casa desde donde se hacían ciberestafas en Santa Cruz: Todos los detalles

Informe de la Red Uno

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno/Bolivia

Este domingo 19 de mayo, La Red Uno de Bolivia presentó un reportaje en Notivisión, dirigido por el periodista Alberto Pérez, que reveló los detalles de una extensa red de ciberestafadores operando en Bolivia. La investigación, llevada a cabo durante varias semanas, destapó las operaciones de estos delincuentes, sus víctimas, y las medidas de precaución que la población debe tomar para evitar caer en sus trampas.

El inicio de la investigación

Todo comenzó cuando un empresario soyero fue engañado y perdió Bs 200,000 al intentar vender 90 toneladas de soya. Los estafadores, que lo contactaron por redes sociales, encendieron las alarmas sobre la magnitud del problema. Otros testimonios siguieron: “A mí me tumbaron con Bs 30,000” y “A mí me estafaron $us 2,200”, relataron algunas víctimas.

Las estafas se registran en toda Bolivia. Los delincuentes utilizan nombres de autoridades, empresarios, y de instituciones públicas y privadas para engañar a las víctimas. Ante las múltiples denuncias en Santa Cruz, el equipo de Notivisión decidió investigar.

Métodos de estafa

Alberto Pérez, el periodista detrás de la investigación, relató cómo él mismo siguió el procedimiento de los estafadores. Recibió un enlace y depositó una mínima cantidad de Bs 28. En segundos, comenzó a “ganar” Bs 50 y luego Bs 300. Sin embargo, cuando le pidieron que depositara una cantidad mayor, quedó claro que era una estafa.

Este método muestra una facilidad para ganar dinero y envuelve a las víctimas hasta que logran sacarles miles de bolivianos o dólares. Algunas víctimas perdieron Bs 93,000 o Bs 86,000, sin recibir respuesta ni recuperar su dinero.

Rastreo y operaciones de los delincuentes

La investigación condujo a Notivisión a seguir los pasos de los ciberdelincuentes, que operaban desde Santa Cruz. Un exreo reveló que un excoronel preso en Palmasola estaba involucrado, y que los policías que brindan seguridad en el interior de la cárcel recibían un porcentaje de las estafas. Se capacitaba a 15-20 personas para realizar estas estafas virtuales.

Las denuncias aumentaban diariamente, con al menos 10 casos nuevos en Santa Cruz. Los estafadores obtenían diariamente Bs 100,000, sumando Bs 3 millones al mes y Bs 36 millones al año.

Intervención y desmantelamiento

Finalmente, una llamada anónima dio la ubicación de la base de operaciones de los estafadores en la zona de la Villa Primero de Mayo. Pérez y su equipo realizaron vigilancia en la vivienda, observando movimientos sospechosos. Tras confirmar la información, se informó a la Policía, que allanó el domicilio y encontró celulares, computadoras, chips, tarjetas de crédito y débito, y agendas con detalles de las estafas.

En el operativo, se aprehendieron a cuatro personas y se intervino un área dentro de Palmasola, aislando a siete reclusos involucrados. La Policía realizó una requisa general en Palmasola, encontrando armas, sustancias controladas, alcohol, y más evidencias de estafas realizadas desde el penal.