El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó ayer que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) sancionó a 22 bancos, casas de cambio y empresas de giros por incumplir con la banda de comisiones para transferencias al exterior.

“Algunos bancos no están cumpliendo con el acuerdo de las comisiones, tratando de utilizar otras monedas para lograr incrementar esa comisión por fuera y han sido sancionados por la Asfi”, remarcó la autoridad, en DTV.

Asimismo, aseguró que el Gobierno ha sido amplio y abierto con el sector privado y los bancos; sin embargo, no permitirá que no se cumplan las normas acordadas. Aclaró que no son todos los bancos y que la Asfi identificó y sancionó a los que incumplieron.

Montenegro adelantó que la Asfi y Economía se reunirán con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para discutir este tema y acordar mecanismos de control para el cumplimiento de la banda de comisiones.

Al respecto, la Asfi confirmó mediante un comunicado que son 22 las entidades financieras sancionadas por incumplir la normativa vigente. Explicó que, tras los reclamos presentados por cobro de comisiones en las transacciones por compras al exterior, por internet y pagos en el extranjero con dólares, la entidad realizó varias inspecciones.

Dólares

En febrero de este año y cumpliendo el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios, la Asfi fijó de 5% a 10% la banda de comisiones por transferencia y giro de dólares al exterior superiores a los $us 1.000. El acuerdo tiene por objetivo mejorar el flujo de dólares en el país.

Montenegro también lamentó que continúe la especulación por dólares, garantizando que “no es que el producto no hay, sino que estratégicamente lo acomodan a un precio más alto”.

El ministro de Economía objetó también que exportadores no estén cumpliendo con el acuerdo de ingresar al sistema financiero los dólares que generan. Anticipó que el sector será convocado para buscar mecanismos de control.

“Algunos exportadores no están trayendo todos los dólares o los están dejando afuera y no están siendo utilizados para el sistema financiero. (…) Dijimos en febrero que, si una de las partes no cumplía, no iba a funcionar”.

Montenegro hizo alusión al convenio que firmaron en febrero el sector privado y el Gobierno; son 10 puntos para mejorar el flujo de dólares en Bolivia. “No son todos los exportadores, ni todos los bancos”, aclaró la autoridad.

Destacó que en el país existen dólares y puso como ejemplo la venta del “Bono BCB”, que ya alcanzó a casi $us 58 millones.