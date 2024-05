BCB dejó de ser prestamista de última instancia y falta de dólares sin solución

La caída de la era del gas provocó la escasez y el déficit fiscal, y el Gobierno mantiene su gasto, sin señales de ajustar a la realidad.

Fuente: El Diario

La escasez de dólares generada por el Gobierno, tras haber gastado las Reservas Internacionales Netas (RIN), que hasta abril eran de $us 1.796 millones, tiene como una de sus consecuencias que el Banco Central de Bolivia (BCB) deje de ser prestamista de última instancia. La economía está en vilo por el gasto excesivo del Órgano Ejecutivo que mantiene empresas públicas deficitarias.

El doctor en economía, Antonio Saravia, dijo a una cadena televisiva de Estados Unidos, que el gasto del Gobierno en la burocracia, con más de 600 mil funcionarios y 70 empresas públicas que no funcionan, con el 85% de deficitarias, provocan déficit y escasez de dólares.

Saravia sostiene que el Gobierno se devoró el 90% de las reservas, y a la fecha sólo queda en divisas 139 millones de dólares, por lo que no hay recursos para mantener el subsidio a los hidrocarburos, alimentos, así como servicios.

En su momento, el analista financiero Jaime Dunn sostuvo que el monto que se destina a los subsidios alcanza a 2.000 millones de dólares, más del 60% se destina al sector hidrocarburos y el resto se divide en alimentos y servicios.

El Presupuesto General del Estado (PGE) destinará alrededor de 1.500 millones de dólares en subsidio a los combustibles y para la compra, la cifra pasa los 3.000 millones de dólares.

BCB

Asimismo, según el analista financiero Mauricio Ríos García, escrito en su cuenta de X @riosmauricio: “El Banco Central (BCB) quedó en evidencia al no tener la capacidad de fungir como Prestamista de Última Instancia por haber utilizado las reservas que respaldan esos depósitos para financiar el déficit”.

La caída de los ingresos, así como de la producción de gas, afectaron a las arcas del Gobierno, sin embargo, este sigue gastando como en época de la bonanza económica antes del 2014 en empresas públicas y en el funcionamiento del Estado.

A principios de mayo, el BCB informó que el nivel alcanzado por las RIN muestra una estabilidad desde septiembre de 2023, pese a un contexto interno y externo adverso para el flujo de divisas hacia la economía.

“(…) en el ámbito interno, el fenómeno climático ‘El Niño’ afectó la producción agrícola, derivando en menores exportaciones, agravado por el bloqueo de carreteras a principios de gestión. Por otra parte, la menor capacidad de producción de hidrocarburos derivó en menores volúmenes de exportación. Finalmente, el retraso en la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional impidió el flujo de recursos a la economía”, argumentó el Ente Emisor ante el estancamiento de las RIN.

Asimismo, el BCB aseguró, en varias oportunidades, que el pago de los créditos otorgados a las empresas públicas se cumplen, pero descartó el incumplimiento de los mismos.

Sin embargo, hace semanas atrás, Dunn en X @JaimeDunn informó que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) debe Bs 5.555 millones al BCB, de los cuales Bs 610 millones han sido desembolsados el 2023 para que pueda pagar sus amortizaciones de capital e intereses. YLB al igual que otras empresas públicas “bicicletean” sus créditos.

Según Jaime Dunn, en base a información del BCB y del Banco de Desarrollo Productivo, el total de la deuda de las empresas públicas estratégicas alcanza a 37.103 millones al 31 de diciembre de 2023.

Destino

De acuerdo a la información del BCB, durante el primer cuatrimestre de 2024, las RIN continuaron coadyuvando al crecimiento y a la estabilidad económica del país, ya que fueron empleadas para la importación de combustibles (pese a los elevados precios del diésel y la gasolina a nivel mundial) a fin de garantizar el abastecimiento y continuando con la política de subsidios para salvaguardar el poder adquisitivo de las familias bolivianas. Como resultado, Bolivia presenta la inflación más baja de la región.

Por otra parte, se procedió al pago oportuno del servicio de la deuda externa pública en un contexto de tasas de interés aún elevadas, honrando la totalidad de los pagos programados para el primer cuatrimestre, cumpliendo a abril de 2024 con el 40% del servicio proyectado para toda la gestión. En el mes de marzo, también destaca el pago puntual de los Bonos Soberanos a inversionistas privados en el exterior, señaló.

La situación de la economía boliviana es delicada y el economista Gonzalo Chávez dijo en sus redes sociales que si el Gobierno no quiere un aterrizaje forzoso, debe tomar medidas, y una de ellas es bajar el gasto público.

Al respecto, en conferencia de prensa, los periodistas solicitaron su opinión al presidente del BCB, Edwin Rojas, sobre la opinión de Chávez, quien dijo que el Gobierno debería bajar el gasto, la autoridad no respondió.

Inflación

Los indicadores del Gobierno, como una inflación baja, porcentajes de menos de 4% sobre la desocupación y un crecimiento de 3.1% en 2023, son criticados a diario por los economistas, pues son datos alejados de la realidad de los bolivianos.

En el caso de la inflación baja, las autoridades no saben que los precios de algunos productos de la canasta familiar subieron, en el caso de la desocupación, la informalidad absorbe a los desempleados y en el caso del crecimiento económico, esta sigue alejado de las metas que se fija cada año.

Impasse

A eso hay que sumar los impases entre el BCB y los bancos, sobre la provisión de dólares, así como la escasez que registra el mercado. Que en definitiva, en opinión de Chávez, la banca, así como el Ente Emisor, no tienen la capacidad para realizar un swap, intercambio de monedas, pues ambos no cuentan con los recursos suficientes, dólares y bolivianos.

También el Gobierno ingresó a su lista de culpables de la escasez de dólares, a los exportadores y a la banca, al indicar que éstos no traen el 100% de las divisas al país y que las entidades financieras tienen en sus bóvedas más de 400 millones.

En el caso de los exportadores, los economistas explicaron que no pueden hacerlo pues deben dejar una parte afuera para sus transacciones de compras y también porque el tipo de cambio no es atractivo, que es menor al del mercado paralelo.

Sin embargo, estos últimos se reunieron para fijar una hoja de ruta para mejorar la provisión de dólares y el intercambio comercial con China y Brasil, a través de la profundización del intercambio de monedas, así como aumentar las exportaciones para traer más divisas.

Por otra parte, en el caso del gas, el analista del sector Mauricio Medinaceli, en su Blog, indica que el boom del gas en Bolivia demoró alrededor de 25 años para desarrollar las reservas hidrocarburíferas, además calificó a la Ley de Hidrocarburos como una norma de cosecha y que ahora se requiere una de siembra.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, ya anunció que se requiere una nueva norma para dinamizar el sector; mientras que el experto en el tema de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, también se inclinó con una nueva ley para que incluyan los incentivos y abra el sector a las empresas internacionales.

Déficit

El déficit fiscal que arrastra el gobierno desde hace 11 años provoca que la divisa extranjera sea escasa, por ello los economistas sugieren un cambio de modelo y abrir la economía boliviana a la inversión privada.

Saravia sostiene que el país registra un déficit promedio de 8% en los últimos 11 años, que sigue absorbiendo las reservas, la situación no cambiará pues ya no hay gas y no tiene respaldo económico el Gobierno.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que antes el gobierno ofertaba dólares al mercado, ahora ya no, en entrevista con Ramón Grimalt en el programa Expedientes de RTP.

Por otra parte, el precio del dólar en el mercado paralelo oscila entre 8,40 a 9 bolivianos, si no se toma medidas, el valor podría llegar hasta 10 bolivianos; mientras tanto, el corralito implementado por la banca limita el retiro de los dólares de las cuentas personales por la escasez de la divisa estadounidense.

La escasez de dólares provoca que el Gobierno no pueda pagar a proveedores de combustibles, que se refleja en las filas en estaciones de servicio y en otras sólo hay un letrero que indica que no hay combustibles.

La economía se cae a pedazos por el mal manejo fiscal, señaló Saravia a tiempo de indicar que se debe bajar la burocracia estatal y cerrar las empresas públicas deficitarias, sino el país se acerca a la realidad Argentina, que registró reservas negativas.

Para la exautoridad de economía Branko Marinkovic, “la falta de combustible se soluciona dejando que la empresa privada importe, distribuya y venda. Tendremos mejor calidad de combustible y jamás faltará. Los productores necesitan trabajar y no pasarse la vida pidiendo permiso para comprar combustible, es decir: esperar a que un funcionario estatal te dé permiso para producir”, escribió en su cuenta @BrankoSCZ.

