Bermejo necesita nuevos depósitos de agua y ampliar la planta potabilizadora

Fuente: El Periódico

La población de Bermejo precisa, para no seguir sufriendo cortes en el suministro de agua potable, un nuevo depósito que permita almacenar y precisa a la vez ampliar la planta de potabilización actual.

El criterio es del asambleísta departamental por Bermejo, Andrés Torrez Auza, tras calificar al sistema de aducción desde San Telmo, de “muy frágil”, que tiene problemas imprevistos y que es necesario repararlos oportunamente.

De acuerdo al legislador quien tiene que hacer las inversiones en el nuevo depósito y la ampliación de la potabilizadora, es el gobierno municipal de Bermejo, tiene que hacer inversiones, no solo echar la culpa de los problemas de cortes de agua, al proyecto.

“Necesitamos tener más depósitos de agua, para que cuando se corte el suministro, distribuir el agua depositada”, sostuvo al añadir que precisan mejorar el sistema de distribución, porque por más que haya nueva presión de agua, algunos barrios no tienen el servicio.

“Algunas válvulas se las tiene que cambiar, se necesita inversión, es fácil achacarle un problema al proyecto, pero también hay que ver en casa las cosas que nos están haciendo falta”, añadió sobre este tema de preocupación para los bermejeños.

Además el sistema de distribución del agua potable en la ciudad es muy obsoleto, para cambiar las tuberías tendría que levantarse el asfalto, es un problema muy complejo, acotó al lamentar que anteriores autoridades no hayan previsto nada.

Asambleísta departamental, Andrés Torres Auza.

“Las anteriores autoridades no se preocuparon de ese tipo de cosas, no se preocuparon por las obras que no se ven, sino solo por las que se ven”, ironizó al indicar que la gestión actual del municipio, sufre las consecuencias de lo que no se hizo antes.

El legislador además declaró que en la actualidad la coordinación entre el municipio y la subgobernación, es muy importante y necesaria, está última esta cooperando con personal y maquinaria para subsanar algunas fallas que está teniendo el sistema.

EL APUNTE

Responsable el municipio

Consultado de quién tiene que resolver este problema, el asambleísta respondió que por ley, es el municipio, la gobernacion, que hizo el proyecto de aducción, no puede seguir manejándolo porque no tiene tuición para distribuir agua.

El proyecto de aducción tuvo un costo de 140 millones de bolivianos financiados por la gobernación, se creía que con eso iba a resolverse el problema del suministro en Bermejo, sin embargo, son necesarias obras complementarias, ineludibles.