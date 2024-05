Cainco: «No quedará un país para gobernar»

Empresarios aseguran que la escasez de dólares y la falta de políticas concretas ponen en riesgo la estabilidad y futuro del país.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Los empresarios, a través de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), aseguraron que este Día del Trabajo no hay nada que festejar y que la esperanza del litio «se está desmoronando».

«Reconocemos y respetamos el esfuerzo, compromiso y esperanza de la fuerza laboral boliviana. Por ese respeto, hoy como homenaje, exigimos que se nos hable con la verdad, acción, soluciones no discurso», indicó la institución a través de sus redes sociales.

Asimismo, Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, se pronunció en un video exhortando a que el gobierno diga la verdad.

«Me gustaría estar celebrando con los trabajadores, que son el motor de nuestro país, pero no hay nada que celebrar. Si queremos hablar de la generación de empleo y desarrollo, tenemos obligación de hablarle al país de la única manera que hoy se puede hacer; con la verdad, sin narrativas, ni medias verdades. Hemos escuchado relatos de un lado y de otro, películas que no existen, discursos pensados para llegar a 12 millones de votantes y no de personas, pero la realidad no se puede esconder», afirmó Antelo.

Así, aseguró que la «crisis se está desbordando», ya que más allá de los indicadores, puso de ejemplo casos de la gente que vive día a día, como el vecino que busca dólares y los encuentra a un tipo cambio que no tiene nada que ver con el oficial o la señora que no puede acceder a sus propios ahorros en dólares «porque se gastaron las divisas».

«(Hay) empresarios desesperados que no pueden comprar insumos para producir porque no hay dólares. Estos son hechos que hablan por sí mismos. La industria del gas ya no existe. ¿En cuanto tiempo nos quedaremos sin energía eléctrica? La esperanza de litio se está desmoronando y esto significa menos dólares para el país«, agregó.

También apuntó que el déficit fiscal pone en riesgo la estabilidad y futuro del país, ya que no se puede gastar más de lo que se produce «y todo esto es culpa de malas políticas».

«Lo advertimos hace 10 años y no se hizo nada. El incremento salarial, dicen que no hará quebrar ninguna empresa, pero los números reflejan otra cosa. El empleo formal en las medianas y pequeñas empresas aún no se ha recuperado del impacto de la pandemia, o sea se oprime y exprime al sector formal, mientras se crean nuevas empresas públicas deficitarias», detalló.

También indicó que se mostró voluntad de diálogo para buscar soluciones pero que fue desalentador que la respuesta a estos acercamientos haya sido un «gracias» y solo tomarse una foto.

«Ya no podemos seguir repitiendo fórmulas que no funcionan, medidas económicas que han fracasado una y otra vez. Ya no queremos señales, queremos acciones. Las familias que trabajan día a día no viven de la política; sinceridad, soluciones estructurales, ese es el pedido. Si seguimos con parches y más parches, al final no quedará país para gobernar«, complementó.