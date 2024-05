Peter Szijjarto advirtió que Budapest no permitirá que el 14.º paquete de sanciones que prepara la UE perjudique a la economía de Hungría ni limite su cooperación con Rusia y Bielorrusia.

La política de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia y Bielorrusia «ha fracasado», declaró este miércoles el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en Minsk, donde se reunió con su homólogo bielorruso, Serguéi Aléinik.

«Asumimos claramente la postura de que la política de sanciones ha fracasado. Esto no es una declaración política, es un hecho«, cita RIA Novosti las palabras del jefe de la diplomacia húngara. Además, Szijjarto indicó que la UE se daña a sí misma con las sanciones antirrusas. «Por lo tanto, si dependiera solo de nosotros, nos alegraríamos de que no hubiera más paquetes de sanciones«, afirmó.

En este sentido, el canciller húngaro advirtió que Budapest no permitirá que el 14.º paquete de sanciones que está preparando la UE perjudique a la economía de Hungría ni limite la cooperación del país con Rusia y Bielorrusia.

A finales de febrero, la UE adoptó su 13.º paquete de sanciones contra Rusia, que incluyó a 27 compañías de la India, Sri Lanka, China, Serbia, Kazajistán, Tailandia y Turquía que, según Bruselas, «han estado implicadas en la elusión de las restricciones comerciales».

La semana pasada, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, declaró que las sanciones antirrusas de la UE van «en contra del sentido común» y «simplemente no funcionan«. «Hungría es un país que cree que si haces algo diez veces, como la imposición de paquetes de sanciones, y eso fracasó, entonces no es razonable hacerlo once veces, hacerlo una vez más, esperando que el resultado sea diferente», sostuvo durante su intervención en el Foro Económico de Catar en Doha.