Candidatos entrevistados por Inteligencias Artificiales

El mundo de las contrataciones está experimentando una revolución gracias a las últimas innovaciones en inteligencia artificial. Entre estas innovaciones, destacan plataformas diversas que hacen hasta entrevistas.

Un ejemplo es Alex, un sistema desarrollado por la startup estadounidense Apriora AI. Alex es una interfaz de inteligencia artificial capaz de llevar a cabo entrevistas de trabajo mediante video en tiempo real.

Alex es una plataforma que permite a las empresas optimizar su proceso de selección al entrevistar a los candidatos de manera continua y sin interrupciones. Lo que hace especial a Alex es su capacidad de ofrecer retroalimentación instantánea a los postulantes, un factor clave para mejorar la experiencia de los candidatos y aumentar la eficacia del proceso de selección.

Aquí es donde entramos en temas polémicos, una IA no descansa. No puede compararse con un humano, pero puede ser útil cuando tenemos 1000 candidatos para un mismo puesto.

La implementación de Alex en los procesos de selección trae consigo múltiples ventajas tanto para empleadores como para candidatos.

Si bien la tecnología detrás de Alex promete transformar el reclutamiento, también plantea ciertos desafíos y preocupaciones éticas que deben ser abordados. Personalmente no lo acabo de ver claro, hay muchas cosas que un humano ve cuando habla con otro humano, no es solo contenido.

La capacidad de Alex para adaptarse a respuestas inesperadas y manejar matices en la comunicación aún está en desarrollo. Estos aspectos son vitales para entender completamente a un candidato más allá de sus respuestas directas.

Mirad el último vídeo de este tweet:

3. Apriora (@aprioraai)

Round: $2.8M Seed

Apriora built an AI interviewer named Alex, which conducts live video and phone interviews.

Alex provides a personalized, conversational experience and generates comprehensive hiring insights.

Live interview: pic.twitter.com/TUHP5ff7Ff

— Chief AI Officer (@chiefaioffice) May 19, 2024