Cardi B confiesa que su carrera está primero que sus hijos

La rapera Cardi B es la portada más reciente de la revista Rolling Stone y en la entrevista ofreció polémicas declaraciones sobre como compensa su carrera profesional con la faceta de madre de sus dos hijos, Kulture y Wave.

Cardi B se encuentra en el ojo del huracán luego de confesar que su vida de madre se ve eclipzada por lo agobiante y envolvente que es su carrera como artista. Los internautas en redes sociales aseguraron que no es correcto que la cantante priorice sus labores profesionales, antes de sus labores familiares.

«A veces no puedo… No es que no pueda ser una esposa. Es simplemente que mi carrera toma toda mi vida. Mi carrera va primero, mis hijos después. Y a veces no me doy cuenta de que estoy poniendo tantas cosas por delante de mi relación», se sinceró Cardi con el medio estadounidense.

La famosa también habló sobre la separación que anunció en diciembre del 2022 con el padre de sus hijas, el rapero Offset, con quien aseguró que pese al rompimiento, no se ha atrevido a dar el paso de divorciarse.

«Lo he pensado detenidamente. Lo hemos pensado mucho, porque nos queremos. Pero esto no va solo de amor. También somos los mejores amigos. Ya no se trata de ¿Cómo dejas a tu pareja?, sino de ¿Cómo vas a dejar de hablar con tu mejor amigo?’, reflexionó la cantante que acompaña a Shakira en el tema «Puntería».